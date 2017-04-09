«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

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«Ростов» в четвертый раз подряд в чемпионате страны играет с соперником вничью со счетом 0:0. Команда в нынешнем сезоне пропускает меньше всех в премьер-лиге — 12 голов. Железнодорожники в текущем сезоне первенства России 10 раз разошлись с соперником миром, занимая по этому показателю второе место, у «Краснодара» на одну ничью больше.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, появившийся на поле во втором тайме, дебютировал в составе красно- зеленых в чемпионате России. До этого он провел один матч в Кубке страны.

«Ростов» не может выиграть на протяжении шести встреч во всех турнирах, «Локомотив» не проигрывает четыре матча подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает девятое место, набрав 31 очко, «Ростов» с 32 очками расположился строчкой выше.

В следующем туре «Локомотив» 16 апреля в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Ростов» днем ранее также на выезде встретится с московским ЦСКА.