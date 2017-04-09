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9 апреля 2017, 21:10 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 0:0 в домашнем матче 22-го тура чемпионата России по футболу.

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«Ростов» в четвертый раз подряд в чемпионате страны играет с соперником вничью со счетом 0:0. Команда в нынешнем сезоне пропускает меньше всех в премьер-лиге — 12 голов. Железнодорожники в текущем сезоне первенства России 10 раз разошлись с соперником миром, занимая по этому показателю второе место, у «Краснодара» на одну ничью больше.

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, появившийся на поле во втором тайме, дебютировал в составе красно- зеленых в чемпионате России. До этого он провел один матч в Кубке страны.

«Ростов» не может выиграть на протяжении шести встреч во всех турнирах, «Локомотив» не проигрывает четыре матча подряд.

В турнирной таблице «Локомотив» занимает девятое место, набрав 31 очко, «Ростов» с 32 очками расположился строчкой выше.

В следующем туре «Локомотив» 16 апреля в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Ростов» днем ранее также на выезде встретится с московским ЦСКА.

9.04.2017 19:00 основной раунд: 22-й тур Локомотив
Локомотив М 0:0 Ростов
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Юрий Семин Иван Данильянц
Составы
Маринату Алвим Гильерме (к) 1
Тимофей Маргасов 3
Виталий Денисов 29
Неманья Пейчинович 5
Тарас Михалик 17
Соломон Кверквелия 33
41′ Дмитрий Тарасов 23
Игорь Денисов 27
85′ Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Антон Миранчук 60
78′ Алексей Миранчук 59
Алан Касаев 11
64′ Маркес Битанкур Майкон 7
Джефферсон Фарфан 8
77 Никита Медведев
2 Тимофей Калачев
5 Денис Терентьев
23 Миха Мевля
44 Гонсалес Сесар Навас
16 Кристиан Нобоа
84 Александр Гацкан (к)
7 Дмитрий Полоз
30 Федор Кудряшов 76′
18 Павел Могилевец
89 Александр Ерохин 68′
19 Хорен Байрамян
20 Сердар Азмун 65′ 30′
11 Александр Бухаров 85′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Удары (всего) 9
0 Удары в створ 4
2 Угловые 8
9 Фолы 8
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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