Дзагоев и Алексей Березуцкий смогут сыграть с «Ростовом»
КРАСНОДАР, 9 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев и защитник Алексей Березуцкий смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом». Об этом на
пресс-конференции после матча с «Краснодаром» рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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В воскресенье ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. Дзагоев и Березуцкий не смогли принять участие в матче
«К следующей игре, думаю, Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев будут готовы», — сказал Гончаренко.
После 22-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 43 очка. Отставание от лидера первенства, столичного «Спартака», составляет восемь баллов. В следующем туре армейцы на своем поле примут «Ростов» 15 апреля.
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