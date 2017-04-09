Дзагоев и Алексей Березуцкий смогут сыграть с «Ростовом»

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В воскресенье ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1. Дзагоев и Березуцкий не смогли принять участие в матче из-за травм.

«К следующей игре, думаю, Алексей Березуцкий и Алан Дзагоев будут готовы», — сказал Гончаренко.

После 22-го тура чемпионата России ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 43 очка. Отставание от лидера первенства, столичного «Спартака», составляет восемь баллов. В следующем туре армейцы на своем поле примут «Ростов» 15 апреля.