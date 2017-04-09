Майкон — в атаке «Локомотива» на матч с «Ростовом», Полоз и Азмун выйдут с первых минут
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ростова» на матч 22-го тура чемпионата России.
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Отметим, что с первых минут в атаке гостей выйдет Дмитрий Полоз, являющийся воспитанником железнодорожников. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
«Локомотив»: Гильерме — Кверквелия, Пейчинович, Михалик — Маргасов, Фернандеш, И. Денисов, Тарасов, В. Денисов — Ал. Миранчук — Майкон.
Запасные: Коченков, Абаев, Ротенберг, Янбаев, Баринов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Ари, Шкулетич, Галаджан.
«Ростов»: Медведев — Мевля, Навас, Кудряшов — Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Терентьев — Полоз, Азмун.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Симич, Киреев, Байрамян, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
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