Гончаренко: ЦСКА сравнял счёт в непростой ситуации, у нас есть характер
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура РФПЛ.
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«Напряжённая игра, было много ярких моментов. “Краснодар” при поддержке болельщиков во втором тайме смог завладеть инициативой, но у нашей команды есть характер. Мы смогли сравнять счёт в непростой ситуации, когда против нас и болельщики были, и соперник поймал кураж. Что касается пропущенного нами гола, то чувствую себя немножко обманутым. Мы говорили, как играет “Краснодар”, но всё равно умудрились пропустить гол в ситуации, о которой говорили», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».
Главные тренеры
|Игорь Шалимов
|Виктор Гончаренко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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