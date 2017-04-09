Гончаренко: ЦСКА сравнял счёт в непростой ситуации, у нас есть характер

«Напряжённая игра, было много ярких моментов. “Краснодар” при поддержке болельщиков во втором тайме смог завладеть инициативой, но у нашей команды есть характер. Мы смогли сравнять счёт в непростой ситуации, когда против нас и болельщики были, и соперник поймал кураж. Что касается пропущенного нами гола, то чувствую себя немножко обманутым. Мы говорили, как играет “Краснодар”, но всё равно умудрились пропустить гол в ситуации, о которой говорили», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».