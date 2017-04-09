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9 апреля 2017, 19:26 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гончаренко: ЦСКА сравнял счёт в непростой ситуации, у нас есть характер

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал гостевую ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 22-го тура РФПЛ.

Болельщики ЦСКА во время матча 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Краснодар (Краснодар) и ФК ЦСКА (Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

«Напряжённая игра, было много ярких моментов. “Краснодар” при поддержке болельщиков во втором тайме смог завладеть инициативой, но у нашей команды есть характер. Мы смогли сравнять счёт в непростой ситуации, когда против нас и болельщики были, и соперник поймал кураж. Что касается пропущенного нами гола, то чувствую себя немножко обманутым. Мы говорили, как играет “Краснодар”, но всё равно умудрились пропустить гол в ситуации, о которой говорили», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».

9.04.2017 16:30 основной раунд: 22-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Виктор Гончаренко
Голы
58′ Федор Смолов 90
3 Понтус Вернблум 76′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
62′ Павел Мамаев 7
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
80′ Виктор Классон 16
Рикардо Лаборде 21
75′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 82′
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
14 Кирилл Набабкин 74′
7 Зоран Тошич
66 Бибрас Натхо 71′
99 Аарон Самуэль Оланаре
11 Алексей Ионов 89′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
17 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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Новости Премьер-лиги

Дзагоев и Алексей Березуцкий смогут сыграть с «Ростовом»

Дзагоев и Алексей Березуцкий смогут сыграть с «Ростовом»

КРАСНОДАР, 9 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев и защитник Алексей Березуцкий смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом». Об этом на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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