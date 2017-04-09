«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Федора Смолова с пенальти (на 58-й минуте) армейцы ответили точным ударом из-за штрафной в исполнении Понтуса Вернблума (76).

ЦСКА набрал 43 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, при этом его отставание от лидирующего московского «Спартака», который ранее в этом туре победил «Уфу», выросло до 8 баллов. «Краснодар» с 35 очками занимает четвертую позицию.

В следующем туре 15 апреля ЦСКА примет «Ростов», а «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».