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9 апреля 2017, 18:53 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью

МОСКВА, 9 апр — Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» и московского ЦСКА разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата России.

Болельщики ЦСКА во время матча 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Краснодар (Краснодар) и ФК ЦСКА (Москва). Увеличить
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© РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Федора Смолова с пенальти (на 58-й минуте) армейцы ответили точным ударом из-за штрафной в исполнении Понтуса Вернблума (76).

ЦСКА набрал 43 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице премьер-лиги, при этом его отставание от лидирующего московского «Спартака», который ранее в этом туре победил «Уфу», выросло до 8 баллов. «Краснодар» с 35 очками занимает четвертую позицию.

В следующем туре 15 апреля ЦСКА примет «Ростов», а «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».

9.04.2017 16:30 основной раунд: 22-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Виктор Гончаренко
Голы
58′ Федор Смолов 90
3 Понтус Вернблум 76′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
62′ Павел Мамаев 7
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
80′ Виктор Классон 16
Рикардо Лаборде 21
75′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 82′
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
14 Кирилл Набабкин 74′
7 Зоран Тошич
66 Бибрас Натхо 71′
99 Аарон Самуэль Оланаре
11 Алексей Ионов 89′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
17 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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Новости Премьер-лиги

Дзагоев и Алексей Березуцкий смогут сыграть с «Ростовом»

Дзагоев и Алексей Березуцкий смогут сыграть с «Ростовом»

КРАСНОДАР, 9 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев и защитник Алексей Березуцкий смогут принять участие в матче 23-го тура чемпионата России с «Ростовом». Об этом на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» рассказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
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