«Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью
МОСКВА, 9 апр —
Р-Спорт. Футболисты «Краснодара» и московского ЦСКА разошлись миром в матче 22-го тура чемпионата России.
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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. На гол форварда хозяев Федора Смолова с пенальти (на 58-й минуте) армейцы ответили точным ударом
ЦСКА набрал 43 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице
В следующем туре 15 апреля ЦСКА примет «Ростов», а «Краснодар» в этот же день в гостях сыграет с казанским «Рубином».
|Игорь Шалимов
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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