Ничья в пользу «Спартака». Как «Краснодар» с ЦСКА поделили очки

Возвращение Набабкина

Тренер ЦСКА — мужчина основательный, в склонности к авантюрам кадрового или тактического свойства не замечен. В его решениях чётко прослеживается последовательность. На сборах в Испании Виктор Гончаренко дал вдоволь наиграться всем здоровым футболистам, но едва возобновился сезон, свёл эксперименты к минимуму.



Основу «армейцев» по весне отличает завидное постоянство: каждое изменение в ней — заметное событие. В Краснодаре таковым стало появление на газоне Набабкина. Опытный защитник не играл в официальных матчах с декабря прошлого года и впервые удостоился такой чести после смены «власти». В стартовой расстановке Кирилл заменил приболевшего Тошича. Вперёд бегал нечасто, но свою зону стерёг внимательно. Большего от него, полагаю, и не требовалось.

Южноамериканское «дерби»

Защитники наступательного профиля разместились на противоположной бровке. Противоборство Рамиреса с Фернандесом обещало стать украшением матча. Ожидания оправдались наполовину: если обрусевший бразилец смело брал инициативу на себя и резво осваивал чужие территории, то его эквадорский визави был занят более прозаичной деятельностью. Кристиану банально было не до творчества. Люди в салатовом предсказуемо сделали упор в атаке на правой бровке. Головин, Ионов и Витиньо попеременно создавали численное преимущество на этом участке поля, с первых минут загрузив Рамиреса работой по полной программе.



На этом краю ЦСКА и затеял первую по-настоящему опасную атаку матча: счастье хозяев, что Ионов после навеса Головина с пары метров влепил мячом в штангу. Следующий момент Алексею создал уже Фернандес, удрав как раз таки от Рамиреса. На сей раз Ионов на полметра разминулся с мячом.

Как каркас «Краснодар» спас

Третий раз подряд «Краснодар» столкнулся с противником, обороняющимся в три центральных защитника. И в третий же раз испытал серьёзные трудности в созидании. Массированные заграждения уфимского и ростовского производства «быки» проломить не смогли, довольствовавшись нулями на табло. Мучения чёрно-зелёной атаки продолжились в это воскресенье.



За целый тайм «быки» лишь раз были близки к голу, да и тот, случись он, был бы неизбежно аннулирован. Прежде чем направить мяч в стойку, Смолов отшвырнул от него Васина — очевидный фол, не укрывшийся от взора ростовского рефери Иванова.



ЦСКА не имел ничего против игры вторым номером. Мало того, чувствовал себя в ней достаточно комфортно. Резкие выпады москвичей выглядели интереснее позиционного наступления южан — в том числе потому, что, как правило, доводились до логического завершения. За первые 45 минут один только Витиньо четырежды атаковал цель. Правда, только раз попал в створ, вынудив Крицюка демонстрировать реакцию. Она Станислава не подвела.



Второй раз каркас ворот «вступился» за местного кипера после налёта Васина. Теперь от неприятностей хозяев уберегла перекладина.

ЦСКА впервые пропускает с «точки»

Прервать голевую «засуху» «Краснодару» помог пенальти. Едва с неба хлынуло, как хозяева повели в счёте. Первым пенальти в свои ворота чемпионы обязаны ряду ошибок в тылу. Васин неудачно прервал навес на Смолова, а Василий Березуцкий в попытке исправить ситуацию зарядил ногой по подошве Классону.



Останься Акинфеев на своём месте, коллекция неудачных одиннадцатиметровых лучшего снайпера южан могла бы пополниться. Капитан ЦСКА наудачу метнулся в левый угол — и прогадал. Мяч влетел в сетку по центру. Занятно, что «армейцы» впервые в сезоне пропустили с «точки» в тот самый день, когда главный неприятель с неё впервые забил (я о «Спартаке», если что).



С выходом на поле Оланаре и Тошича красно-синие усилили давление на ворота соперника. Но сравнял счёт не один из «свежаков», а человек, находившийся на газоне с самого начала. Ему не впервой спасать команду. Подкараулив отскок неподалёку от полукруга перед штрафной, Вернблум идеально точно пробил в шестёрку ворот.

Опять ничья

Этот гол окончательно вскрыл игру. Концовка выдалась поистине зажигательной: атака туда — атака сюда. Акинфеев отразил удары Мамаева и Смолова. Крицюк ликвидировал прорыв Ионова после неряшливой откидки Мартыновича.



Третьей заменой Гончаренко уважил Жамалетдинова. Вечером Тимур получил в своё распоряжение гораздо меньше времени, чем в матче молодежных составов, в котором отбегал целый тайм. Но сам по себе второй выход на поле в течение одного дня заслуживает того, чтобы быть отмеченным.