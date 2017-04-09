Шаткое положение Луческу. Что происходит в «Зените»

Разбираемся в возможных причинах того, почему один из самых талантливых полузащитников России Олег Шатов стал реже попадать в основу при Мирче Луческу. И зачем вступил в конфликт с тренером.

РАЗМОЛВКА

После матча с «Анжи» Шатов не стал общаться с прессой, но на ходу очень оригинально ответил на вопрос, когда он и шедший рядом Смольников вернутся в основу. «Главному тренеру и без нас хорошо», — бросил Шатов. Это дословная цитата, не приукрашенная ничем, так что интерпретировать ее можно однозначно — это первый публично брошенный футболистами камень в сторону Луческу. Не «тренеришка», конечно, но тоже серьезное заявление.

Румына на пресс-конференции тут же спросили о ехидных словах игрока, и тот косвенно подтвердил существование конфликта. Вот ключевые цитаты из ответа Луческу: «он сам отдалил себя от команды», «иногда его травмы вызывают у меня сомнения», «не могу доверять игроку, который непостоянно тренируется».

Получается, что, по версии Мистера, Шатов не играет по двум причинам. Первая — футболист все еще нездоров. Вторая — тренер не доверяет ему и подозревает во лжи. Но, во-первых, во время карьеры Шатов никогда не был «хрустальным», и в этом сезоне пропустил конец первого круга из-за несерьезного повреждения. Во-вторых, зачем вообще футболисту имитировать травму? И уж точно не Шатову, который всегда был бойцом и в январе признался: «Думаю, многие уже забыли про меня. Но ничего, повоюем еще!».

КТО ПРАВ?

В послематчевой речи Луческу удивили его слова о том, что Шатов «непостоянно тренируется». На неделе, когда команда готовилась к матчу с «Анжи», по нашим данным, полузащитник пропустил всего один день — и то потому, что летал за рубеж на плановое обследование (об этом упомянул и сам Луческу). В остальное время Шатов был в обойме и мог появиться на поле в субботу. Но вместо россиянина даже на замену почему-то вышел Мак, который в последние дни почти не тренировался — словак работал в общей группе только во время предматчевого занятия. Разве тренировки Мака можно назвать постоянными?

О сомнениях в травме странно было слышать еще и потому, что в «Зените» клубные врачи фиксируют абсолютно все и едва ли допустят, чтобы футболист выдумывал себе повреждение. К тому же, даже если травма несерьезна, у всех людей различный болевой порог — и, может быть, у Шатова он низкий. Но это проблема физиологии, а не отношения футболиста к делу.

Несомненно, у Шатова с Луческу сложные отношения, и этот шлейф тянется уже несколько месяцев. Но понять даже это резкое высказывание игрока в микст-зоне можно, ведь каждый хочет выходить на поле. Шатов давно утвердился в статусе незаменимого футболиста: у Хиддинка в «Анжи», у Виллаш-Боаша в «Зените», у Капелло и Слуцкого в сборной России, — полузащитник везде был основным. Но у Луческу Шатов превратился в полурезервного игрока, чего сам игрок не может принять. Так родилась и едкая фраза после матча с «Анжи» — хавбек хочет, чтобы тренер хотя бы так его услышал. А если бы Шатов хотел «отдалиться от команды», то плюнул бы на проблему и просто хранил молчание.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАННИ

Безусловно, есть и игровые причины отсутствия Шатова на поле. Главная — возвращение капитана в основу. Все болельщики «Зенита» рады тому, что Данни после очередной тяжелой травмы вернулся к играм и вновь максимально отдает себя команде. Но далеко не все весенние матчи португалец провел блестяще, хотя играл почти в каждом. Только пермская «синтетика» остановила Данни, и Луческу благородно решил уступить место в основе Шатову, которому искусственное поле вообще-то тоже вредно — он же не так давно перенес операцию.

Но дело не в этом. Весной Данни застолбил за собой место на левом фланге, где осенью время от времени играл Шатов. Допустим, по мнению тренера, привыкший к роли «десятки» португалец сильнее флангового игрока. Но почему в таком случае Данни даже на бровке остается стержневым футболистом и фактически отнимает хлеб у Жулиану?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вся игра через Данни. Как только он вернулся, Жулиану завял. Это ярко видно на схеме. <a href="https://t.co/lsXL9Fbo1d">pic.twitter.com/lsXL9Fbo1d</a></p>— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) <a href="https://twitter.com/G_o_s_h_a/status/850839332642586625">8 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Заметьте, как сильно сдал бразилец во второй части сезона. И заметьте, что этот спад совпал с возвращением Данни. Все потому, что они от природы похожие футболисты и не могут сосуществовать на поле. Жулиану большую часть времени приходится играть без мяча, потому что команда предпочитает действовать через капитана.

Я столь подробно разобрал взаимодействие двух легионеров, чтобы подчеркнуть — на фланг должен вернуться Шатов. Россиянин — игрок зависимый, что особенно было заметно в прошлом сезоне при Халке. А сейчас у «Зенита» на поле два индивидуалиста, которые размазывают игру всей команды.

ТЕРПЕТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ КЛУБ

Сложно рассчитывать на благополучное разрешение конфликта этой весной. Луческу никогда не шел на компромисс с игроками и сейчас отступать от своих принципов не будет — во-первых, в его возрасте жизненные устои не меняют, а во-вторых, подобная тактика приносила ему успех и ранее. Вполне вероятно, что Шатов уже летом сменит клуб, хотя его контракт действует еще три сезона.

Куда он может уйти? ЦСКА не потянет высокий ценник, а переход в «Спартак» нельзя прогнозировать заранее, когда речь идет о футболисте «Зенита». Возможно, Шатова захотят приобрести «Рубин» или «Локомотив», но наиболее реальный вариант — «Краснодар». У полузащитника высокая зарплата, на которую мало кто согласится, но «быков» вряд ли это отпугнет. К тому же, манера игры Шатова подходит комбинационному стилю кубанцев. Но в любом случае, пока еще рано говорить о конкретике.