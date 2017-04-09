Шаткое положение Луческу. Что происходит в «Зените»
Почему талантливый хавбек стал реже попадать в основу при Мирче Луческу.
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Разбираемся в возможных причинах того, почему один из самых талантливых полузащитников России Олег Шатов стал реже попадать в основу при Мирче Луческу. И зачем вступил в конфликт с тренером.
РАЗМОЛВКА
После матча с «Анжи» Шатов не стал общаться с прессой, но на ходу очень оригинально ответил на вопрос, когда он и шедший рядом Смольников вернутся в основу. «Главному тренеру и без нас хорошо», — бросил Шатов. Это дословная цитата, не приукрашенная ничем, так что интерпретировать ее можно однозначно — это первый публично брошенный футболистами камень в сторону Луческу. Не «тренеришка», конечно, но тоже серьезное заявление.
Румына на
Получается, что, по версии Мистера, Шатов не играет по двум причинам. Первая — футболист все еще нездоров. Вторая — тренер не доверяет ему и подозревает во лжи. Но,
КТО ПРАВ?
В послематчевой речи Луческу удивили его слова о том, что Шатов «непостоянно тренируется». На неделе, когда команда готовилась к матчу с «Анжи», по нашим данным, полузащитник пропустил всего один день — и то потому, что летал за рубеж на плановое обследование (об этом упомянул и сам Луческу). В остальное время Шатов был в обойме и мог появиться на поле в субботу. Но вместо россиянина даже на замену
О сомнениях в травме странно было слышать еще и потому, что в «Зените» клубные врачи фиксируют абсолютно все и едва ли допустят, чтобы футболист выдумывал себе повреждение. К тому же, даже если травма несерьезна, у всех людей различный болевой порог — и, может быть, у Шатова он низкий. Но это проблема физиологии, а не отношения футболиста к делу.
Несомненно, у Шатова с Луческу сложные отношения, и этот шлейф тянется уже несколько месяцев. Но понять даже это резкое высказывание игрока в
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДАННИ
Безусловно, есть и игровые причины отсутствия Шатова на поле. Главная — возвращение капитана в основу. Все болельщики «Зенита» рады тому, что Данни после очередной тяжелой травмы вернулся к играм и вновь максимально отдает себя команде. Но далеко не все весенние матчи португалец провел блестяще, хотя играл почти в каждом. Только пермская «синтетика» остановила Данни, и Луческу благородно решил уступить место в основе Шатову, которому искусственное поле
Но дело не в этом. Весной Данни застолбил за собой место на левом фланге, где осенью время от времени играл Шатов. Допустим, по мнению тренера, привыкший к роли «десятки» португалец сильнее флангового игрока. Но почему в таком случае Данни даже на бровке остается стержневым футболистом и фактически отнимает хлеб у Жулиану?
Заметьте, как сильно сдал бразилец во второй части сезона. И заметьте, что этот спад совпал с возвращением Данни. Все потому, что они от природы похожие футболисты и не могут сосуществовать на поле. Жулиану большую часть времени приходится играть без мяча, потому что команда предпочитает действовать через капитана.
Я столь подробно разобрал взаимодействие двух легионеров, чтобы подчеркнуть — на фланг должен вернуться Шатов. Россиянин — игрок зависимый, что особенно было заметно в прошлом сезоне при Халке. А сейчас у «Зенита» на поле два индивидуалиста, которые размазывают игру всей команды.
ТЕРПЕТЬ ИЛИ МЕНЯТЬ КЛУБ
Сложно рассчитывать на благополучное разрешение конфликта этой весной. Луческу никогда не шел на компромисс с игроками и сейчас отступать от своих принципов не будет —
Куда он может уйти? ЦСКА не потянет высокий ценник, а переход в «Спартак» нельзя прогнозировать заранее, когда речь идет о футболисте «Зенита». Возможно, Шатова захотят приобрести «Рубин» или «Локомотив», но наиболее реальный вариант — «Краснодар». У полузащитника высокая зарплата, на которую мало кто согласится, но «быков» вряд ли это отпугнет. К тому же, манера игры Шатова подходит комбинационному стилю кубанцев. Но в любом случае, пока еще рано говорить о конкретике.
Нельзя забывать и о том, что положение самого Луческу шаткое. Никто не гарантирует, что румын сохранит свой пост летом, а значит и сам Шатов может остаться в
|Мирча Луческу
|Александр Григорян
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|1
|Желтые карточки
|6
|1
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|26
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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