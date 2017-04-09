Каррера: «Спартак» снова расслабился и пропустил. Такого быть не должно

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Главный тренер красно-белых Массимо Каррера после игры в Уфе похвалил команду за победу, но и нашел повод немного покритиковать подопечных. «Спартак» и пенальти — вещи совместимые!

— Какова ситуация с травмированными?

— Травмированных будем лечить на неделе, у Адриану повреждение посерьезнее, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что скажут доктора.

— Не было соблазна оставить в запасе игроков, висевших на карточке?

— Выпустил всех, в том числе, и тех, кто «повис» на карточках, потому что хотел выиграть сегодняшний матч. О матче с «Зенитом» я буду думать на следующей неделе.

— Как оцените дебют Джикии и вообще всех центральных защитников?

— Думаю, что Джикия отлично выступил, как и все остальные защитники. Выбрал его, потому что ему привычнее играть с тремя центральными защитниками. Я доверяю ему, поэтому он играл.

— Вы присутствовали на матче «Уфы» с «Локомотивом». Вам это помогло?

— Я ездил смотреть игру, но, если бы даже было не так, у нас есть инструменты, чтобы следить за всеми нашими соперниками. Но вживую лучше, это помогло увидеть, как играют уфимские защитники.

— С чем связан тот факт, что вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками?

— Сегодня был вынужден поставить так, отталкивались от соперника.

— Как оцените игру Кутепова?

— Он сыграл хороший матч, как и все остальные защитники. Нельзя оценивать всю игру только по пенальти.

— Мы видели, что «Спартак» в середине второго тайма вновь расслабился и позволил играть сопернику. В чем дело?

— Я разозлился в тот момент, потому что из-за собственных ошибок позволили сопернику отыграть один мяч. Похожий мяч мы пропустили в прошлое воскресенье. Мы расслабились на пару минут и нам забили. Такого не должно происходить.

Капитан красно-белых не придал большого значения первому пенальти в сезоне.

— Должны же были нам пенальти когда-то поставить, — начал Глушаков.

— Снова пропустили в концовке, чего не хватало?

— Выиграли, чего не хватает? Не реализовали свои моменты, так бывает.

— Карпин говорил, что «Спартак» выиграет, но пропустит…

— Накаркал.

— Следующая игра — матч года?

— Для нас каждая встреча — матч года. Может быть, этот поединок был матчем года, кто знает? У нас впереди много игр, и в каждой надо играть на победу, это самое важное и самое главное. От одного матча с «Зенитом» или ЦСКА ничего не решится. Можно их обыграть, а проиграть всем другим командам. На каждую игру надо настраиваться, как на последний матч.

— Пошли слухи, что Каррера может уйти в «Рому»…

— Это уже не ко мне вопрос, нам ничего не говорил, мы не в курсе.

— Кто главный конкурент «Спартака» — ЦСКА или «Зенит»?

— И те, и другие, и еще команды есть. У всех есть шансы, чемпионат заканчивается в мае, тогда будем считать очки.

— Не было мандража, что может повториться сценарий игры с «Оренбургом», когда «Уфа» сократила отставание в счете?

— Такая команда у нас просто, команда-интрига. Будем работать над моментами. В принципе был пенальти на Зобнине, но не будем в судейские дела лезть.

Иван УРАЛЬСКИЙ

из Уфы