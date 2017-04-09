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9 апреля 2017, 19:04 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Каррера: «Спартак» снова расслабился и пропустил. Такого быть не должно

Тренер оценил игру красно-белых в Уфе.

Игрок ФК Спартак Илья Кутепов (слева) и игрок ФК Уфа Кеинде Фатай в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК Уфа (Уфа) и ФК Спартак (Москва). Увеличить
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Главный тренер красно-белых Массимо Каррера после игры в Уфе похвалил команду за победу, но и нашел повод немного покритиковать подопечных. «Спартак» и пенальти — вещи совместимые!

— Какова ситуация с травмированными?

— Травмированных будем лечить на неделе, у Адриану повреждение посерьезнее, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что скажут доктора.

— Не было соблазна оставить в запасе игроков, висевших на карточке?

— Выпустил всех, в том числе, и тех, кто «повис» на карточках, потому что хотел выиграть сегодняшний матч. О матче с «Зенитом» я буду думать на следующей неделе.

— Как оцените дебют Джикии и вообще всех центральных защитников?

— Думаю, что Джикия отлично выступил, как и все остальные защитники. Выбрал его, потому что ему привычнее играть с тремя центральными защитниками. Я доверяю ему, поэтому он играл.

— Вы присутствовали на матче «Уфы» с «Локомотивом». Вам это помогло?

— Я ездил смотреть игру, но, если бы даже было не так, у нас есть инструменты, чтобы следить за всеми нашими соперниками. Но вживую лучше, это помогло увидеть, как играют уфимские защитники.

— С чем связан тот факт, что вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками?

— Сегодня был вынужден поставить так, отталкивались от соперника.

— Как оцените игру Кутепова?

— Он сыграл хороший матч, как и все остальные защитники. Нельзя оценивать всю игру только по пенальти.

— Мы видели, что «Спартак» в середине второго тайма вновь расслабился и позволил играть сопернику. В чем дело?

— Я разозлился в тот момент, потому что из-за собственных ошибок позволили сопернику отыграть один мяч. Похожий мяч мы пропустили в прошлое воскресенье. Мы расслабились на пару минут и нам забили. Такого не должно происходить.

Капитан красно-белых не придал большого значения первому пенальти в сезоне.

— Должны же были нам пенальти когда-то поставить, — начал Глушаков.

— Снова пропустили в концовке, чего не хватало?

— Выиграли, чего не хватает? Не реализовали свои моменты, так бывает.

— Карпин говорил, что «Спартак» выиграет, но пропустит…

— Накаркал.

— Следующая игра — матч года?

— Для нас каждая встреча — матч года. Может быть, этот поединок был матчем года, кто знает? У нас впереди много игр, и в каждой надо играть на победу, это самое важное и самое главное. От одного матча с «Зенитом» или ЦСКА ничего не решится. Можно их обыграть, а проиграть всем другим командам. На каждую игру надо настраиваться, как на последний матч.

— Пошли слухи, что Каррера может уйти в «Рому»…

— Это уже не ко мне вопрос, нам ничего не говорил, мы не в курсе.

— Кто главный конкурент «Спартака» — ЦСКА или «Зенит»?

— И те, и другие, и еще команды есть. У всех есть шансы, чемпионат заканчивается в мае, тогда будем считать очки.

— Не было мандража, что может повториться сценарий игры с «Оренбургом», когда «Уфа» сократила отставание в счете?

— Такая команда у нас просто, команда-интрига. Будем работать над моментами. В принципе был пенальти на Зобнине, но не будем в судейские дела лезть.

Иван УРАЛЬСКИЙ
из Уфы

9.04.2017 16:30 основной раунд: 22-й тур Арена Краснодар
Краснодар 1:1 ЦСКА
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Игорь Шалимов Виктор Гончаренко
Голы
58′ Федор Смолов 90
3 Понтус Вернблум 76′
Составы
Станислав Крицюк 1
Сергей Петров 98
Кристиан Рамирес 12
Александр Мартынович 4
Андреас Гранквист (к) 6
62′ Павел Мамаев 7
Шарль Каборе 77
Федор Смолов 90
Юрий Газинский 8
80′ Виктор Классон 16
Рикардо Лаборде 21
75′ Маурисио Перейра 33
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
2 Мариу Фернандес 82′
17 Александр Головин
20 Виктор Винисиус Витинью
3 Понтус Вернблум
14 Кирилл Набабкин 74′
7 Зоран Тошич
66 Бибрас Натхо 71′
99 Аарон Самуэль Оланаре
11 Алексей Ионов 89′
75 Тимур Жамалетдинов
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 4
8 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
4 Угловые 3
17 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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