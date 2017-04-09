Каррера: «Спартак» снова расслабился и пропустил. Такого быть не должно
Тренер оценил игру
красно-белых в Уфе.
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Главный тренер
— Какова ситуация с травмированными?
— Травмированных будем лечить на неделе, у Адриану повреждение посерьезнее, чем у Зе Луиша. Посмотрим, что скажут доктора.
— Не было соблазна оставить в запасе игроков, висевших на карточке?
— Выпустил всех, в том числе, и тех, кто «повис» на карточках, потому что хотел выиграть сегодняшний матч. О матче с «Зенитом» я буду думать на следующей неделе.
— Как оцените дебют Джикии и вообще всех центральных защитников?
— Думаю, что Джикия отлично выступил, как и все остальные защитники. Выбрал его, потому что ему привычнее играть с тремя центральными защитниками. Я доверяю ему, поэтому он играл.
— Вы присутствовали на матче «Уфы» с «Локомотивом». Вам это помогло?
— Я ездил смотреть игру, но, если бы даже было не так, у нас есть инструменты, чтобы следить за всеми нашими соперниками. Но вживую лучше, это помогло увидеть, как играют уфимские защитники.
— С чем связан тот факт, что вы вернулись к схеме с тремя центральными защитниками?
— Сегодня был вынужден поставить так, отталкивались от соперника.
— Как оцените игру Кутепова?
— Он сыграл хороший матч, как и все остальные защитники. Нельзя оценивать всю игру только по пенальти.
— Мы видели, что «Спартак» в середине второго тайма вновь расслабился и позволил играть сопернику. В чем дело?
— Я разозлился в тот момент, потому что
Капитан
— Должны же были нам пенальти
— Снова пропустили в концовке, чего не хватало?
— Выиграли, чего не хватает? Не реализовали свои моменты, так бывает.
— Карпин говорил, что «Спартак» выиграет, но пропустит…
— Накаркал.
— Следующая игра — матч года?
— Для нас каждая встреча — матч года. Может быть, этот поединок был матчем года, кто знает? У нас впереди много игр, и в каждой надо играть на победу, это самое важное и самое главное. От одного матча с «Зенитом» или ЦСКА ничего не решится. Можно их обыграть, а проиграть всем другим командам. На каждую игру надо настраиваться, как на последний матч.
— Пошли слухи, что Каррера может уйти в «Рому»…
— Это уже не ко мне вопрос, нам ничего не говорил, мы не в курсе.
— Кто главный конкурент «Спартака» — ЦСКА или «Зенит»?
— И те, и другие, и еще команды есть. У всех есть шансы, чемпионат заканчивается в мае, тогда будем считать очки.
— Не было мандража, что может повториться сценарий игры с «Оренбургом», когда «Уфа» сократила отставание в счете?
— Такая команда у нас просто,
Иван УРАЛЬСКИЙ
из Уфы
|Игорь Шалимов
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|4
|8
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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