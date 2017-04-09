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«УФА»

БЕЛЕНОВ — 6,5. Не заслужил ни слова упрека, поскольку очень часто выручал команду. В самом начале спас после выхода Промеса, в дальнейшем отбивал плотные удары Глушакова и Зобнина. Возможно, чуть-чуть неудачно прервал прострел Луиза Адриану перед первым голом «Спартака», однако вряд ли только голкипер виноват в случившемся. После перерыва продолжил «тащить», выручив как минимум в трех убойных ситуациях, однако в одиночку спасти этот матч так и не сумел.

СТОЦКИЙ — 5,5. Отдал отличную результативную передачу на Облякова, однако тот эпизод стал едва ли не единственным, когда крайний защитник «Уфы» проявил себя в атаке. В обороне сложности возникали постоянно — давление красно-белых на флангах было существенным.

ЖИВОГЛЯДОВ — 4,5. Из-за его медлительной и неудачной обработки в центральной зоне родился первый гол «Спартака» — Фернанду отнял мяч и развил атаку. В начале второго тайма здорово заблокировал удар Промеса почти из вратарской. При третьем голе красно-белых оказался уже беспомощен.

НИКИТИН — 5,0. Не сумел прервать прострел Луиза Адриану на первый гол, а во втором тайме заработал пенальти в свои ворота, отразив рукой удар Зобнина.

АЛИКИН — 5,0. В дебюте встречи нелепо упал около своей штрафной, в результате чего Промес остался без опеки и выскочил один на один. Выполнил один очень хороший навес на Фатаи, однако многочисленные недоработки в обороне этим не исправишь.

ЙОКИЧ — 5,0. Справиться с давлением «Спартака» на своем фланге полностью не сумел.

ВАНЕК — 5,0. На первых минутах нанес дальний удар, который после рикошета едва не привел к голу. Не всегда успевал за соперниками в центральной зоне, однажды грубовато сфолил, за что заработал желтую карточку. За 56 минут слишком редко оказывался с мячом и выполнил всего лишь 12 передач.

КАРП — 4,5. Проиграл два ключевых единоборства до перерыва — одно, когда уступил в дуэли Зе Луишу в центральной зоне, привело к выходу один на один Промеса, другое, на правом фланге обороны, к голевому прострелу Луиза Адриану. Этого хватило, чтобы не выйти на второй тайм.

ПАУРЕВИЧ — 5,0. Бежал-бежал-бежал за Глушаковым из центральной зоны перед первым голом, но добежать так и не смог. В атаке, кроме неопасного дальнего удара, проявить себя не сумел.

ФАТАИ — 5,5. Самый активный футболист в составе «Уфы» — постоянно был на виду и создавал немало сложностей защитникам красно-белых. Однако не реализовал важный пенальти при счете 0:2, да и головой с близкого расстояния не попадал, поэтому свою активность сам же обесценил.

КРОТОВ — 5,5. По сравнению с Фатаи выглядел менее заметно, но два полумомента все же получил. До перерыва не смог протолкнуть мяч в ворота в борьбе с Зобниным, во втором тайме нанес опасный удар, но не попал в створ.

ЗАСЕЕВ — 5,5. Оживил игру уфимцев. Заработал пенальти после единоборства с Зобниным, не реализовал убойный момент на 83-й минуте, пробив с нескольких метров выше.

ОБЛЯКОВ — 6,0. Добавил атаке хозяев свежести и движения, отыграл один мяч, замкнув в борьбе с Зобниным навес с правого фланга.

СЫСУЕВ — 5,5. Поборолся на фланге атаки перед единственным голом уфимцев.

«СПАРТАК»

РЕБРОВ — 6,5. Долгое время оставался без серьезной работы, поскольку «Уфа» вплоть до 62-й минуты не попадала в створ. Но в нужный момент выручил — отразил пенальти от Фатаи на исходе часа игры при счете 0:2, не позволив «Уфе» вернуть интригу в матче. Второй удар в створ со стороны хозяев все-таки привел к голу, но там Ребров не виновен — Обляков бил в упор.

ЗОБНИН — 6,5. Вышел работать на всей правой бровке и прекрасно справился с обязанностями — успевал и в атаке, и в обороне. На 41-й минуте в собственной штрафной спас команду, успев ногой прервать прострел Фатаи, когда уже готовился забивать Кротов. Нанес несколько плотных и опасных ударов, один из них привел к пенальти во втором тайме — мяч попал в руку Никитину. Не успел за Обляковым при голе уфимцев и позволил тому временно сократить разницу в счете, чем смазал впечатление от своей игры, — впрочем, совсем ненамного.

ДЖИКИЯ — 6,0. Дебютировал в красно-белой форме и отыграл надежно на позиции левого центрального защитника. В самом дебюте пробил по воротам, начал длинным пасом первую голевую атаку москвичей, единственную грубую ошибку допустил на 73-й минуте, когда потерял мяч около своей штрафной и подарил уфимцам опасный момент.

КУТЕПОВ — 5,5. На первых минутах подставил ногу под дальний удар Ванека, и после рикошета мяч едва-едва не закатился в ворота. Выиграл немало единоборств у Фатаи и Кротова, но «минус» за игру все-таки получил — заработал пенальти в свои ворота за единоборство с Кротовым, пусть и справедливость его назначения у многих вызывает вопросы.

ТАСКИ — 6,0. Отыграл на приличном уровне, успешно начинал атаки первым пасом, почти не проигрывал дуэли. Во втором тайме позволил пробить Фатаи головой, но далее грубых просчетов в позиции не допускал. В пропущенном голе напрямую не виноват.

КОМБАРОВ — 6,0. Справился и с оборонительными обязанностями, и с атакующими. В начале второго тайма выдал шикарный прострел на ногу Глушакова, после которого Денис обязан был доводить счет до 2:0. Формально с его бровки пришел гол уфимцев, но начудил там вовсе не Дмитрий.

ГЛУШАКОВ — 6,5. В начале матча допустил грубый обрез в центральной зоне, после чего Ванек вышел на ударную позицию. В дальнейшем много и плотно пристреливался с разных позиций, в итоге в концовке тайма забил первый гол команды, подкараулив мяч в штрафной после прострела. После перерыва обязан был забивать во второй раз, но с нескольких метров не смог переиграть Беленова после флангового прострела. Много боролся и играл на перехватах, создавал необходимую плотность в центральной зоне. Правда, перед пропущенным голом позволил убрать себя на замахе.

ФЕРНАНДУ — 5,5. Действовал не так ярко, как обычно, ощутимо снизил точность передач и жесткость — возможно, боялся получить предупреждение перед «Зенитом». Однако именно прессинг бразильца в центральной зоне помог родиться первому голу «Спартака» — в том эпизоде обокрал Живоглядова.

ПРОМЕС — 6,5. Привычно много двигался, смещался с одного фланга на другой, атаковал и из центральной зоны, уходил на дриблинге от соперников и старался обострять ситуации. Но два своих главных момента с игры не реализовал — в начале матча не смог воплотить в гол выход один на один, сразу после перерыва, оказавшись на левом краю штрафной, замешкался и уперся в Живоглядова. Зато без шансов для Беленова забил пенальти. Приличное движение показывал вплоть до последних секунд и в концовке выступил еще и в роли ассистента, позволив отличиться Мельгарехо.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 6,0. Провел на поле только тайм, но вклад в победу внес. Именно его рывок по левому флангу и прострел привел к первому голу Глушакова.

ЗЕ ЛУИШ — 6,0. Не записал на свой счет результативных действий, однако встречу провел тоже очень полезно. В начале матча здорово поборолся в центральной зоне и вывел один на один Промеса — голландец обязан был забивать. Нанес несколько сильных неточных ударов, сразу после перерыва дважды отдавал хорошие передачи в штрафную, после чего был заменен из-за травмы.

ПОПОВ — 5,0. Игру «Спартака» не усилил. Не реализовал убойнейший момент в концовке матча, не сумев переиграть Беленова с пяти метров. Завозился с мячом на фланге около своей штрафной и во многом «привез» пропущенный гол.

МЕЛЬГАРЕХО — 6,5. Вынужденно появился на поле вместо Зе Луиша и отыграл достаточно полезно. Боролся за мячи, предлагал себя в передней линии, старался бережно распоряжаться передачами. Как итог — забил гол в концовке.