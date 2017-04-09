Михаил Вартапетов: У Адриано и Зе Луиша травмы задней поверхности бедра
Глава медицинского штаба «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о повреждениях двух форвардов
красно-белых Зе Луиша и Луиса Адриано.
— Победа далась нам тяжелой ценой. У обоих нападающих травмы задней поверхности бедра. У Зе — левая, у Адриано — правая. Степень тяжести определить сложно, но если человек уходит с поля такого матча хромая, то это о
Напомним, что в следующем туре 16 апреля «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Днем ранее «Уфа» на выезде встретится с «Амкаром».
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