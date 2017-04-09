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9 апреля 2017, 17:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Денис Глушаков: Должны же нам когда-нибудь пенальти поставить

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Уфой» (3:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что преждевременно называть предстоящий поединок с «Зенитом» матчем года.

По словам Глушакова, настраиваться надо на каждую встречу.

— Должны же нам пенальти когда-нибудь поставить, — сказал Глушаков.

— Снова пропустили в концовке, чего не хватало?

— Выиграли, чего не хватает? Не реализовали свои моменты, так бывает.

— Карпин говорил, что «Спартак» выиграет, но пропустит..

— Накаркал.

— Игра против «Зенита» — матч года?

— Для нас каждый матч — матч года. Может быть, этот поединок — действительно матч года, кто знает? У нас впереди много игр, и в каждой надо играть на победу, это самое важное и самое главное. От одного матча с «Зенитом» или ЦСКА ничего не решается. Можно их обыграть, а проиграть всем другим командам. На каждую игру надо настраиваться, как на последний матч. (Иван УРАЛЬСКИЙ).

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