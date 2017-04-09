Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29367731/
9 апреля 2017, 17:22 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Засеев: Пенальти для «Уфы»? Я такой человек — не упаду, если меня не задевают

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал поражение от московского «Спартака» (1:3) в домашнем матче 22-го тура РФПЛ и эпизод с назначенным в ворота красно-белых пенальти.

«Пенальти? Я такой человек — никогда не упаду, если меня не задевают, тем более в штрафной. В этой ситуации меня тронули — я упал. Контакт был, и это очевидно. Футбол состоит из ошибок, не нужно искать виноватых, мы сегодня проиграли как команда. Апрель — тяжёлый месяц, играем с грандами нашего футбола, но со всеми можно брать очки. Мы знаем, что делать и тренеры подскажут, как выходить из этой ситуации», — передаёт слова Засеева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

Уфа
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!