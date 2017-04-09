«Пенальти? Я такой человек — никогда не упаду, если меня не задевают, тем более в штрафной. В этой ситуации меня тронули — я упал. Контакт был, и это очевидно. Футбол состоит из ошибок, не нужно искать виноватых, мы сегодня проиграли как команда. Апрель — тяжёлый месяц, играем с грандами нашего футбола, но со всеми можно брать очки. Мы знаем, что делать и тренеры подскажут, как выходить из этой ситуации», — передаёт слова Засеева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.