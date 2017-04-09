Газизов: «Уфа» смотрелась неплохо, но ФК «Спартак» был убедительнее и больше хотел
«Уфа» демонстрировала неплохой футбол в матче 22-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», но «красно-белые» были убедительнее в завершающей стадии и больше хотели победить, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.
«Уфа» в воскресенье на своем поле проиграла «Спартаку» со счетом 1:3.
В воскресенье «Уфа» на своем поле проиграла «Спартаку» со счетом 1:3 в матче 22 тура чемпионата России и потерпела третье подряд поражение в турнирах. 5 апреля команда Сергея Семака уступила столичному «Локомотиву» (0:1) в полуфинале Кубка России.
«Уфа» смотрелась неплохо, мы недовольны результатом,
«Хотя я не скажу, что не отошли от Кубка. Надо опыта набираться, поэтому будем работать. Я думаю, скоро будем побеждать», — добавил собеседник агентства.
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