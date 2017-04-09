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9 апреля 2017, 17:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Газизов: «Уфа» смотрелась неплохо, но ФК «Спартак» был убедительнее и больше хотел

«Уфа» демонстрировала неплохой футбол в матче 22-го тура чемпионата России с московским «Спартаком», но «красно-белые» были убедительнее в завершающей стадии и больше хотели победить, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор клуба из Башкортостана Шамиль Газизов.

«Уфа» в воскресенье на своем поле проиграла «Спартаку» со счетом 1:3.

В воскресенье «Уфа» на своем поле проиграла «Спартаку» со счетом 1:3 в матче 22 тура чемпионата России и потерпела третье подряд поражение в турнирах. 5 апреля команда Сергея Семака уступила столичному «Локомотиву» (0:1) в полуфинале Кубка России.

«Уфа» смотрелась неплохо, мы недовольны результатом, что-то будем исправлять. Мне кажется, что «Спартак» был более убедителен в завершающих фразах или больше хотел (победить). К судейству никаких претензий, судья давал играть, бороться. Мне судейство понравилось. Наверное, на команду серия из поражений давит. Наверное, для нашей команды проводить три встречи за короткий промежуток времени тяжело, и эмоциональный фон не очень хороший, — сказал Газизов по телефону.

«Хотя я не скажу, что не отошли от Кубка. Надо опыта набираться, поэтому будем работать. Я думаю, скоро будем побеждать», — добавил собеседник агентства.

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