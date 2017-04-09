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САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ «СПАРТАКА»

Вопрос: «Какой клуб в истории чемпионатов России — самый неудобный для “Спартака”?» мог бы поставить в тупик и самых погруженных в спорт членов клуба «Что? Где? Когда?». Потому что это — не классические для красно-белых городские соперники из «Динамо» и «Торпедо», не гремевшие в 90-е годы «Алания» и «Ротор», не победители четырех чемпионатов 2000-х «Локомотив» и «Рубин», не цари 2010-х ЦСКА и «Зенит».

Это — скромная «Уфа». Единственный раз в истории красно-белые обыгрывали ее в августе 2014-го. И то — на нейтральном поле в Перми, поскольку башкирскую команду подпускали к приему соперников РФПЛ постепенно. Мало кто помнит, что оба гола за команду Мурата Якина в тот день забил… Артем Дзюба.

В середине того сезона он перед переходом в «Зенит» был отправлен в аренду к Курбану Бердыеву в «Ростов» — и все, с тех пор «Уфа» оставалась для «Спартака» непобежденной. Сначала она вбила последний гвоздь в гроб красно-белой карьеры Якина, обыграв его на «Открытие Арене» в предпоследнем туре сезона-2014/15. Потом в Москве не позволила стартовать с победы Дмитрию Аленичеву в первом матче следующего чемпионата — 2:2. Затем смазала ему же эффектную «сухую» победную серию в концовке сезона, опять же нанеся последнее поражение в спартаковской эпопее тренера Аленичева — 3:1.

И, наконец, даже в нынешнем, лидерском для «Спартака» чемпионате «Уфа» оказалась единственной (!) командой, которая отобрала у Массимо Карреры очки на «Открытие Арене». Более того — победила 1:0 с помощью победного мяча Фатаи и «сухаря» Лунева. Десять остальных встреч дома спартаковцы выиграли с общим счетом 18:4.

«Спартак» побеждали разные тренеры «Уфы» — Игорь Колыванов, Сергей Томаров, Виктор Гончаренко. Последний зимой вместе со столпом обороны Васиным, также изрядно поучаствовавшим в той «тушинской краже», отбыл в ЦСКА, во главе которого проведет против красно-белых свое первое дерби 30 апреля.

А Лунев отправился в «Зенит», где они с покорителем «Уфы» уже почти трехлетней давности Дзюбой и другими сине-бело-голубыми не смогли обеспечить в субботу «обязательную» домашнюю победу над «Анжи». Мирча Луческу после финального свистка эффектно сорвал с головы и швырнул оземь шапочку, словесно сцепился с Олегом Шатовым, нехарактерно для себя не обругал судей, зато к своей команде применил слова «безобразно» и «антифутбол». А у «Спартака» появился шанс перед очным матчем с «Зенитом» увеличить отрыв от него до восьми очков.

А пытаться спасти «Зенит» для участия в чемпионской гонке выпало его недавнему второму тренеру Сергею Семаку. Если на последнем матче сезона на «Петровском» экс-спартаковцы Сергей Паршивлюк и Павел Яковлев соорудили гол «Анжи», а Паршивлюк затем еще и «удалил» с поля Ломбертса, то Питеру логично было надеяться на ответный ход Семака. Пусть его команда посреди недели и потратила вхолостую множество как физических, так и эмоциональных сил, проиграв в Черкизове полуфинал Кубка России «Локомотиву».

БРАЗИЛЬСКИЙ БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА

Несколько дней назад я провел опрос в Твиттере, нужно ли Каррере выбирать состав на матч с «Уфой», учитывая фактор карточек перед игрой с «Зенитом». В нем поучаствовало 1 085 человек. Из четырех вариантов ответа голоса в основном разделились между двумя. За то, чтобы оставить в запасе Зе Луиша, проголосовало всего 4%, Кутепова — и вовсе два. Ограничение соцсети в количестве вариантов ответа не позволило включить в список Комбарова, но нет сомнений, что и там показатель был бы схожим.

А единственный футболист, чье участие в матче с «Зенитом» казалось участникам опроса судьбоносным, — это Фернанду. И вариант ответа «Да, Фернанду в запасе» получил 38% голосов, то есть 412 человек. Как любил говорить основатель «Спартака» Николай Старостин, «глас народа — глас божий», и этому самому народу двух третей сезона оказалось вполне достаточно, чтобы разобраться, кто самая фундаментальная, основополагающая фигура в нынешней команде.

И вот тут позволю себе вернуться к навязшему уже у многих в зубах мему — «багаж Аленичева». Если таковой у лидерства «Спартака» и существует, то для меня это — именно приобретение Фернанду у «Сампдории». Обошлось оно красно-белым в рекордную в трансферной истории клуба сумму — 12,5 миллионов евро. Высшая планка до него — 12 миллионов — принадлежала Эйдену Макгиди.

Мне доводилось слышать из заслуживающих доверия источников, что в какой-то момент прошлым летом в «Спартаке» засомневались, стоит ли выкладывать такие деньги. Подозреваю, что это могло произойти после медобследования, когда бразилец — мы все это помним по первым матчам — прибыл в Тарасовку с изрядным лишним весом. Рассказывают даже, что он так хотел себя проявить, что прямо с самолета отправился на сложнейший тест на беговой дорожке — и в какой-то момент, борясь с тренажером и собственным состоянием до последнего, упал в обморок.

Тем не менее Аленичев сказал, что Фернанду ему очень нужен, и владелец клуба об этом вложении никогда не пожалеет. Не знаю, стали ли именно слова тогдашнего главного тренера аргументом для руководства, учитывая, что вскоре у Аленичева случилось кипрское Ватерлоо, и он тут же был уволен. А Фернанду стал тем самым недостававшим ранее элементом в центре поля, при котором сложился весь пазл.

И без него в матче с «Зенитом» многие болельщики команду не представляют. К тому же новая встреча с Луческу даст и Фернанду, и Луизу Адриану, выступавших у него в «Шахтере», особый заряд. И всю неделю муссировался вопрос: может, и вправду Каррере лучше по крайней мере начать игру в Уфе без Фернанду, выпустив его только если что-то пойдет не так?

Тем не менее большинство участников моего опроса — 56% — сочли верным ответ «Нет, играть должны лучшие». Кстати, тот же Луческу именно по этим соображениям не поставил на «Анжи» с первых минут Кришито — и после игры публично о том пожалел.

Каррера, сам того не зная, к большинству прислушался. Причем на поле с первых минут вышел не только Фернанду, но и трое остальных, «сидевшие» на карточках!

ГОЛ В ПАМЯТЬ О ДЯДЕ

А ведь не случайно, как оказалось, итальянец опробовал на товарищеском выезде в Белград к «Црвене звезде» схему в три центральных защитника. Там она успеха красно-белым не принесла — но, как оказалось, это была подготовка к «Уфе». Этот клуб также практикует эту модель — а в тренерской среде принято считать, что зеркальное ее отражение командой с более классными исполнителями способно нейтрализовать главные плюсы.

Кстати говоря, именно так поступил в прошлом туре в той же Уфе главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — который, впрочем, играет в три центральных с момента возобновления чемпионата. И это принесло железнодорожникам уверенную по содержанию — несмотря на скромный счет 1:0 — победу. Красно-зеленые тогда на выезде перестреляли уфимцев 14:4 всего и 6:0 в створ, огромным было и их преимущество по голевым моментам.

«Спартак» же в официальных матчах использовал эту схему впервые в 2017 году. Это привело к первому появлению в спартаковской форме Георгия Джикия. Интересно, кто-то до него впервые играл за «Спартак» в черной форме, избранной на сей раз командой Карреры?

Вновь сел в запас Боккетти, игравший с «Оренбургом», а компанию левому центральному Джикии составили Таски (в центре) и Кутепов (правее). Новая схема заставила главного тренера посадить на лавку обоих правых защитников времен прошлого матча — и Тигиева, и Ещенко. А правую бровку целиком взял на себя Зобнин. Вернулись в стартовый состав капитан Глушаков и Зе Луиш, тогда как Самедов впервые с момента возвращения в «Спартак» остался в запасе. Он определенно стал жертвой схемы. В целом же по сравнению с «Оренбургом» спартаковцы выпустили состав аж с четырьмя переменами — что довольно нехарактерно для Карреры.

У уфимцев же было интересно, насколько изменится состав по сравнению с кубковой встречей с «Локомотивом» — то есть с третьего дня на четвертый. Перемена оказалась лишь одна — Кротов вместо Сысуева. Самый острый Кстати, в первом поражении от «Уфы» на «Открытие Арене» мяч у спартаковцев забил как раз Кротов.

Игра в три центральных защитника вовсе не говорила, что «Спартак» собирается делать акцент на оборону. Иначе не вышли бы с первых минут все три главных орудия красно-белого нападения — Луиз Адриану, Зе Луиш и Промес. И уже на третьей минуте двое последних едва не соорудили гол. Зе Луиш воспользовался падением на ровном месте Йокича и идеально выложил мяч под удар Промесу — но голландец, выйдя один на один с Беленовым, упустил стопроцентный момент. Голкипер «Уфы», не идеально игравший в голевых эпизодах обоих матчей с «Локомотивом», теперь спас, отразив мяч ногой.

Далее мяч большей частью был у «Уфы», но ничего острого она создать не могла. «Спартак» же начал обстреливать ворота Беленова издали. На 14-й минуте мощно пробил в створ Луиз Адриану, на 21-й — дважды Глушаков. Удары у капитана ложились кучно, и это обратило на себя внимание. Как позже выяснится — не зря.

Минут на 15, правда, у спартаковцев острота пропала. Зато первый же момент после этой паузы «Спартак» использовал. На 38-й минуте Фернанду в центре поля выиграл жесткую борьбу сразу у двух уфимцев, столкнувшихся между собой, а дальше ключевой фигурой стал Луиз Адриану, действовавший слева в атаке. От на рывке унесся от Карпа, сильно прострелил. Беленов отбил мяч перед собой, и набежавший из-под Пауревича Глушаков с лишнии вратарской коленкой внес мяч в ворота.

И упал на колени, воздев руки к небесам. Гол «Уфе» капитан посвятил своему дяде Валерию, недавно безвременно ушедшему из жизни. Знаю, что Денис был близок с дядей и очень тяжело переживал его уход….

Забив, «Спартак» на несколько минут расслабился — и «Уфа» впервые в матче создала два опасных момента кряду. Но однажды здорово отработал к своей вратарской Зобнин, а Карп после неудачного выноса Фернанду пробил мимо ворот. Концовка тайма, впрочем, завершилась еще целой серией атак и ударов «Спартака» — и когда Беленов еле справился с выстрелами Промеса и Зобнина, хозяевам скорее оставалось радоваться, что они не ушли на перерыв с более ощутимым отставанием в счете.

О том, кто владел преимуществом в первом тайме, исчерпывающе говорит соотношение ударов всего и в створ ворот — 3:13 и 0:7. Не использовавшаяся в календарных матчах аж с прошлого лета схема работала у Карреры лучше, чем у Семака. Небольшое преимущество по владению — 46 на 54 — давало «Уфе» крайне немногое. Домашний матч с «Локомотивом» для уфимцев, по сути, продолжался без каких-либо существенных изменений.

«СЛОМАЛИСЬ» ОБА БОЛЬШИХ СПАРТАКОВСКИХ ФОРВАРДА

На второй тайм у «Спартака» не вышел Луиз Адриану, что было ясно уже в конце первого: его явно беспокоила задняя поверхность бедра. Если он не сможет играть через восемь дней с «Зенитом» (а эта травма обычно за неделю не залечивается), это станет для красно-белых потерей. Сейчас же его заменил Попов. Сделал одну замену в перерыве и Семак, убрав с поля Карпа, проигравшего Адриану спринт в решающем эпизоде тайма.

Дальше — больше. Вслед за Адриану уже на 50-й минуте травмировался второй большой форвард «Спартака» — Зе Луиш! Вместо него вышел Мельгарехо, но в одночасье вся структура атакующей игры в первом тайме, так хорошо работавшей, была сломана. Единственной хорошей новостью в этом для красно-белых было то, что Зе Луиш точно не получит в Уфе сверхлимитную желтую карточку, которая оставила бы команду против «Зенита» без обоих габаритных нападающих. Но оставалось понять, насколько серьезно повреждение Зе Луиша, по крайней мере, уходившего в раздевалку самостоятельно и не хромая.

Потеря Луиза и Луиша на «Спартак», однако, никак не повлияла. На 54-й минуте Беленов совершенно невероятным образом, рефлекторно, вытащил ногой мяч после шикарной атаки в одно касание с участием Попова, Комбарова и Глушакова. Капитан схватился за голову, уяснив, что, казалось, его гарантированный дубль нейтрализован.

Но уже спустя минуту у красно-белых наступило облегчение. И этот момент стал историческим. Потому что впервые в сезоне «Спартак» получил-таки право на пенальти. После удара Зобнина, направленного в створ уфимских ворот, мяч попал в вытянутую руку Никитина. Оснований не назначить 11-метровый у Сергея Лапочкина не было. И это же надо, чтобы первый шанс красно-белые получили именно против лучшего отражателя пенальти в стране! Но уж кто-кто, а Промес в нужный момент собраться может. И хоть Беленов в очередной раз угадал направление мяча, он был направлен впритирку со штангой.

Рано, однако, «Спартаку» было успокаиваться — по матчу с «Оренбургом» все помнят, чем это заканчивается. И уже через пять минут Лапочкин назначил пенальти в противоположную сторону. Тут все было не так явно — вроде слегка и положил Кутепов руку на грудь Засееву, но касание было микроскопическим, зато полузащитник «Уфы» упал как подкошенный. Правда, желтую карточку Кутепову судья не показал и матча с с «Зенитом» его не лишил.

РЕБРОВ ИСПОЛНИЛ РОЛЬ БЕЛЕНОВА

Итак, опять большие проблемы у «Спартака» при 2:0? Нет, потому что в обычной роли Беленова выступил Артем Ребров! Голкипер красно-белых, которому били уже шестой 11-метровый в сезоне, впервые его отразил. В первом круге Фатаи стал автором победного гола «Уфы» на «Открытие Арене», теперь он же, по сути, похоронил шансы своей команды отыграться дома.

«Спартак», правда, стал позволять себе в обороне множество излишеств, чего до счета 2:0 не наблюдалось. Тот же Фатаи несколько раз без сопротивления бил головой, вырывался на ударную позицию Кротов, из идеальной позиции бил Засеев….

Это должно было для «Спартака» плохо закончиться. Хорошо для красно-белых, что расплата наступила уже близко к концу — на 85-й минуте. Попов зачем-то пошел в дриблинг у своей бровки, потерял мяч, Стоцкий искусно навесил, а юный Обляков перепрыгнул Зобнина. В качестве оправдания можно сказать, что Роман незадолго до того усугубил травму плеча, полученную в предыдущем матче с «Оренбургом», и играл с явной болью.

Но и это было еще не все. «Уфа» засуетилась, случилось несколько контратак красно-белых. И если удар Попова в упор Беленов в очередной раз ухитрился отбить ногой, то пас Глушакова на Промеса уже в добавленное время закончился голом. Благо, голландец, даром что снайпер, вежливо уступил право нанести решающий удар голодному по этой части Мельгарехо.

Радость «Спартака» — не только в этой уверенной победе, но и в том, что ни один из четырех «висевших» на карточках футболистов матч с «Зенитом» по этой причине не пропустит. А травмы, с которыми в предстоящую неделю у медицинского штаба Михаила Вартапетова и Андрея Гришанова работы будет с лихвой, — это уже совсем другая история.