«Спартак» и пенальти — вещи совместимые
Обозреватель «СЭ» комментирует победу
красно-белых над «Уфой» Сергея Семака.
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САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ СОПЕРНИК ДЛЯ «СПАРТАКА»
Вопрос: «Какой клуб в истории чемпионатов России — самый неудобный для “Спартака”?» мог бы поставить в тупик и самых погруженных в спорт членов клуба «Что? Где? Когда?». Потому что это — не классические для
Это — скромная «Уфа». Единственный раз в истории
В середине того сезона он перед переходом в «Зенит» был отправлен в аренду к Курбану Бердыеву в «Ростов» — и все, с тех пор «Уфа» оставалась для «Спартака» непобежденной. Сначала она вбила последний гвоздь в гроб
И, наконец, даже в нынешнем, лидерском для «Спартака» чемпионате «Уфа» оказалась единственной (!) командой, которая отобрала у Массимо Карреры очки на «Открытие Арене». Более того — победила 1:0 с помощью победного мяча Фатаи и «сухаря» Лунева. Десять остальных встреч дома спартаковцы выиграли с общим счетом 18:4.
«Спартак» побеждали разные тренеры «Уфы» — Игорь Колыванов, Сергей Томаров, Виктор Гончаренко. Последний зимой вместе со столпом обороны Васиным, также изрядно поучаствовавшим в той «тушинской краже», отбыл в ЦСКА, во главе которого проведет против
А Лунев отправился в «Зенит», где они с покорителем «Уфы» уже почти трехлетней давности Дзюбой и другими
А пытаться спасти «Зенит» для участия в чемпионской гонке выпало его недавнему второму тренеру Сергею Семаку. Если на последнем матче сезона на «Петровском»
БРАЗИЛЬСКИЙ БАГАЖ АЛЕНИЧЕВА
Несколько дней назад я провел опрос в Твиттере, нужно ли Каррере выбирать состав на матч с «Уфой», учитывая фактор карточек перед игрой с «Зенитом». В нем поучаствовало 1 085 человек. Из четырех вариантов ответа голоса в основном разделились между двумя. За то, чтобы оставить в запасе Зе Луиша, проголосовало всего 4%, Кутепова — и вовсе два. Ограничение соцсети в количестве вариантов ответа не позволило включить в список Комбарова, но нет сомнений, что и там показатель был бы схожим.
А единственный футболист, чье участие в матче с «Зенитом» казалось участникам опроса судьбоносным, — это Фернанду. И вариант ответа «Да, Фернанду в запасе» получил 38% голосов, то есть 412 человек. Как любил говорить основатель «Спартака» Николай Старостин, «глас народа — глас божий», и этому самому народу двух третей сезона оказалось вполне достаточно, чтобы разобраться, кто самая фундаментальная, основополагающая фигура в нынешней команде.
И вот тут позволю себе вернуться к навязшему уже у многих в зубах мему — «багаж Аленичева». Если таковой у лидерства «Спартака» и существует, то для меня это — именно приобретение Фернанду у «Сампдории». Обошлось оно
Мне доводилось слышать из заслуживающих доверия источников, что в
Тем не менее Аленичев сказал, что Фернанду ему очень нужен, и владелец клуба об этом вложении никогда не пожалеет. Не знаю, стали ли именно слова тогдашнего главного тренера аргументом для руководства, учитывая, что вскоре у Аленичева случилось кипрское Ватерлоо, и он тут же был уволен. А Фернанду стал тем самым недостававшим ранее элементом в центре поля, при котором сложился весь пазл.
И без него в матче с «Зенитом» многие болельщики команду не представляют. К тому же новая встреча с Луческу даст и Фернанду, и Луизу Адриану, выступавших у него в «Шахтере», особый заряд. И всю неделю муссировался вопрос: может, и вправду Каррере лучше по крайней мере начать игру в Уфе без Фернанду, выпустив его только если
Тем не менее большинство участников моего опроса — 56% — сочли верным ответ «Нет, играть должны лучшие». Кстати, тот же Луческу именно по этим соображениям не поставил на «Анжи» с первых минут Кришито — и после игры публично о том пожалел.
Каррера, сам того не зная, к большинству прислушался. Причем на поле с первых минут вышел не только Фернанду, но и трое остальных, «сидевшие» на карточках!
ГОЛ В ПАМЯТЬ О ДЯДЕ
А ведь не случайно, как оказалось, итальянец опробовал на товарищеском выезде в Белград к «Црвене звезде» схему в три центральных защитника. Там она успеха
Кстати говоря, именно так поступил в прошлом туре в той же Уфе главный тренер «Локомотива» Юрий Семин — который, впрочем, играет в три центральных с момента возобновления чемпионата. И это принесло железнодорожникам уверенную по содержанию — несмотря на скромный счет 1:0 — победу.
«Спартак» же в официальных матчах использовал эту схему впервые в 2017 году. Это привело к первому появлению в спартаковской форме Георгия Джикия. Интересно,
Вновь сел в запас Боккетти, игравший с «Оренбургом», а компанию левому центральному Джикии составили Таски (в центре) и Кутепов (правее). Новая схема заставила главного тренера посадить на лавку обоих правых защитников времен прошлого матча — и Тигиева, и Ещенко. А правую бровку целиком взял на себя Зобнин. Вернулись в стартовый состав капитан Глушаков и Зе Луиш, тогда как Самедов впервые с момента возвращения в «Спартак» остался в запасе. Он определенно стал жертвой схемы. В целом же по сравнению с «Оренбургом» спартаковцы выпустили состав аж с четырьмя переменами — что довольно нехарактерно для Карреры.
У уфимцев же было интересно, насколько изменится состав по сравнению с кубковой встречей с «Локомотивом» — то есть с третьего дня на четвертый. Перемена оказалась лишь одна — Кротов вместо Сысуева. Самый острый Кстати, в первом поражении от «Уфы» на «Открытие Арене» мяч у спартаковцев забил как раз Кротов.
Игра в три центральных защитника вовсе не говорила, что «Спартак» собирается делать акцент на оборону. Иначе не вышли бы с первых минут все три главных орудия
Далее мяч большей частью был у «Уфы», но ничего острого она создать не могла. «Спартак» же начал обстреливать ворота Беленова издали. На 14-й минуте мощно пробил в створ Луиз Адриану, на 21-й — дважды Глушаков. Удары у капитана ложились кучно, и это обратило на себя внимание. Как позже выяснится — не зря.
Минут на 15, правда, у спартаковцев острота пропала. Зато первый же момент после этой паузы «Спартак» использовал. На 38-й минуте Фернанду в центре поля выиграл жесткую борьбу сразу у двух уфимцев, столкнувшихся между собой, а дальше ключевой фигурой стал Луиз Адриану, действовавший слева в атаке. От на рывке унесся от Карпа, сильно прострелил. Беленов отбил мяч перед собой, и набежавший
И упал на колени, воздев руки к небесам. Гол «Уфе» капитан посвятил своему дяде Валерию, недавно безвременно ушедшему из жизни. Знаю, что Денис был близок с дядей и очень тяжело переживал его уход….
Забив, «Спартак» на несколько минут расслабился — и «Уфа» впервые в матче создала два опасных момента кряду. Но однажды здорово отработал к своей вратарской Зобнин, а Карп после неудачного выноса Фернанду пробил мимо ворот. Концовка тайма, впрочем, завершилась еще целой серией атак и ударов «Спартака» — и когда Беленов еле справился с выстрелами Промеса и Зобнина, хозяевам скорее оставалось радоваться, что они не ушли на перерыв с более ощутимым отставанием в счете.
О том, кто владел преимуществом в первом тайме, исчерпывающе говорит соотношение ударов всего и в створ ворот — 3:13 и 0:7. Не использовавшаяся в календарных матчах аж с прошлого лета схема работала у Карреры лучше, чем у Семака. Небольшое преимущество по владению — 46 на 54 — давало «Уфе» крайне немногое. Домашний матч с «Локомотивом» для уфимцев, по сути, продолжался без
«СЛОМАЛИСЬ» ОБА БОЛЬШИХ СПАРТАКОВСКИХ ФОРВАРДА
На второй тайм у «Спартака» не вышел Луиз Адриану, что было ясно уже в конце первого: его явно беспокоила задняя поверхность бедра. Если он не сможет играть через восемь дней с «Зенитом» (а эта травма обычно за неделю не залечивается), это станет для
Дальше — больше. Вслед за Адриану уже на 50-й минуте травмировался второй большой форвард «Спартака» — Зе Луиш! Вместо него вышел Мельгарехо, но в одночасье вся структура атакующей игры в первом тайме, так хорошо работавшей, была сломана. Единственной хорошей новостью в этом для
Потеря Луиза и Луиша на «Спартак», однако, никак не повлияла. На 54-й минуте Беленов совершенно невероятным образом, рефлекторно, вытащил ногой мяч после шикарной атаки в одно касание с участием Попова, Комбарова и Глушакова. Капитан схватился за голову, уяснив, что, казалось, его гарантированный дубль нейтрализован.
Но уже спустя минуту у
Рано, однако, «Спартаку» было успокаиваться — по матчу с «Оренбургом» все помнят, чем это заканчивается. И уже через пять минут Лапочкин назначил пенальти в противоположную сторону. Тут все было не так явно — вроде слегка и положил Кутепов руку на грудь Засееву, но касание было микроскопическим, зато полузащитник «Уфы» упал как подкошенный. Правда, желтую карточку Кутепову судья не показал и матча с с «Зенитом» его не лишил.
РЕБРОВ ИСПОЛНИЛ РОЛЬ БЕЛЕНОВА
Итак, опять большие проблемы у «Спартака» при 2:0? Нет, потому что в обычной роли Беленова выступил Артем Ребров! Голкипер
«Спартак», правда, стал позволять себе в обороне множество излишеств, чего до счета 2:0 не наблюдалось. Тот же Фатаи несколько раз без сопротивления бил головой, вырывался на ударную позицию Кротов, из идеальной позиции бил Засеев….
Это должно было для «Спартака» плохо закончиться. Хорошо для
Но и это было еще не все. «Уфа» засуетилась, случилось несколько контратак
Радость «Спартака» — не только в этой уверенной победе, но и в том, что ни один из четырех «висевших» на карточках футболистов матч с «Зенитом» по этой причине не пропустит. А травмы, с которыми в предстоящую неделю у медицинского штаба Михаила Вартапетова и Андрея Гришанова работы будет с лихвой, — это уже совсем другая история.
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