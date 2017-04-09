Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



«Первый тайм невнятный получился с нашей стороны, плохо выходили из обороны в атаку, мало было комбинационных действий, ещё и пропустили необязательный гол. Во втором тайме после нашей ошибки пропустили с пенальти. Надо было рисковать. Пытались вернуться в игру, но, к сожалению, не получилось. Пошла обоюдоострая игра, в которой забить могли и мы, и “Спартак”. Они забили третий мяч, который всё и решил.



Не думаю, что у нас проблемы с психологией. У нас есть настрой, и по качеству предыдущие матчи были неплохие. Для многих выход в финал Кубка России был бы большим событием, может, вылет сыграл свою роль на нашей игре в первом тайме. Но во втором тайме удалось прибавить и сыграть достойно. Так что проблем нет, двигаемся дальше».