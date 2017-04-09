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9 апреля 2017, 16:00 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» выиграл у «Уфы» и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков

«Спартак» выиграл у «Уфы» в матче 22-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Спартак выиграл у Уфы в матче 22-го тура <span class=error>РФПЛ</span>. Увеличить
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На 38-й минуте Луис Адриано убежал от соперника по краю штрафной и сделал прострел, который Александр Беленов отразил прямо на ногу Денису Глушакову, а тот с нескольких метров вонзил мяч в пустые ворота.

На исходе часа игры Алексей Никитин в своей штрафной подставил руку под удар Романа Зобнина, а Квинси Промес с пенальти пробил в левый нижний угол — угадавший направление Беленов до мяча не дотянулся. На 61-й минуте Илья Кутепов задел рукой Азамата Засеева и судья назначил пенальти, но Артём Ребров отразил бесхитростный удар Кеинде Фатая с 11-метровой отметки.

В концовке основного времени Дмитрий Стоцкий справа без сопротивления сделал подачу во вратарскую Реброва, куда забежал Иван Обляков и головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Денис Глушаков сыграл к штрафной на свободного Промеса, который прорвался ближе к вратарской и оставил мяч Лоренсо Мельгарехо, а тот расстрелял ближний угол ворот с нескольких метров.

«Спартак» (51 очко) занимает первое место в РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на 8 баллов. «Уфа» (32 очка) находится на шестой строчке.

9.04.2017 14:00 Зрители 12300 основной раунд: 22-й тур Нефтяник
Уфа 1:3 Спартак М
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Сергей Семак Массимо Каррера
Голы
85′ Иван Обляков (Д. Стоцкий) 98
8 Денис Глушаков 38′
10 Квинси Промес 56′
25 Лоренсо Мельгарехо (К. Промес) 90+1′
Нереализованные пенальти
62′ К. Фатаи 21
Составы
Александр Беленов 31
89′ Дмитрий Стоцкий 39
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Дмитрий Живоглядов 17
Иван Пауревич 19
Кехинде Фатаи 21
Вячеслав Кротов 57
55′ 82′ Алексей Никитин 4
Дмитрий Сысуев 7
26′ 57′ Ондржей Ванек 9
Иван Обляков 98
46′ Кэтэлин Карп 93
Азамат Засеев 13
32 Артем Ребров
47 Роман Зобнин
23 Дмитрий Комбаров
14 Георгий Джикия
18 Илья Кутепов
35 Сердар Таски
8 Денис Глушаков (к)
11 Лукас Мартинс Фернанду
10 Квинси Промес
12 де Соуза Луиз Адриану 46′
71 Ивелин Попов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
8 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 11
3 Угловые 7
16 Фолы 12
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Александр Шимарыгин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
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Вторая желтая карточка
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