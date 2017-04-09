«Спартак» выиграл у «Уфы» и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков

На 38-й минуте Луис Адриано убежал от соперника по краю штрафной и сделал прострел, который Александр Беленов отразил прямо на ногу Денису Глушакову, а тот с нескольких метров вонзил мяч в пустые ворота.



На исходе часа игры Алексей Никитин в своей штрафной подставил руку под удар Романа Зобнина, а Квинси Промес с пенальти пробил в левый нижний угол — угадавший направление Беленов до мяча не дотянулся. На 61-й минуте Илья Кутепов задел рукой Азамата Засеева и судья назначил пенальти, но Артём Ребров отразил бесхитростный удар Кеинде Фатая с 11-метровой отметки.



В концовке основного времени Дмитрий Стоцкий справа без сопротивления сделал подачу во вратарскую Реброва, куда забежал Иван Обляков и головой отправил мяч в сетку. В компенсированное время Денис Глушаков сыграл к штрафной на свободного Промеса, который прорвался ближе к вратарской и оставил мяч Лоренсо Мельгарехо, а тот расстрелял ближний угол ворот с нескольких метров.



«Спартак» (51 очко) занимает первое место в РФПЛ, опережая идущий вторым «Зенит» на 8 баллов. «Уфа» (32 очка) находится на шестой строчке.