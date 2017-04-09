ЦСКА объявил стартовый состав на матч с «Краснодаром»
ЦСКА объявил стартовый состав на выездной матч 22-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
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ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, В. Березуцкий, Набабкин, Фернандес, Вернблум, Головин, Натхо, Ионов, Витиньо.
Запасные: Помазун, Тошич, Щенников, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Кучаев, Оланаре.
Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
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