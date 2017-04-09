Кахор Муминов: Слова Луческу про Шатова — агония трансильванского тренера
Представитель хавбека «Зенита» Олега Шатова Кахор Муминов выступил в защиту футболиста.
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Напомним, что Мирча Луческу не выпустил полузащитника на поле в матче с «Анжи» (1:1), и после матча игрок заявил: «Главному тренеру и без нас хорошо». После этого румынский специалист критически отозвался о футболисте и о его травмах.
— Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу, — заявил Муминов в интервью «СЭ». — Олег — уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами — и в клубе, и сборной. Большая просьба ко всем журналистам — свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите — симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому,
Все эти высказывания — ничто иное как агония трансильванского специалиста.
О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.
Теперь — о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с «Анжи». Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, «Зенит» даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в
Смотрите, за эти полгода никто в «Зените» не стал лучше. Даже Жулиану, который феерил осенью, сегодня выглядит намного хуже — а всего лишь прошел предсезонку с мистером. Проблемы Олега с Луческу были понятны нам еще прошлой осенью, и в межсезонье мы настаивали на уходе в аренду на полгода, понимая, что ситуация будет развиваться именно так, и держа в уме, что это может сказаться и на перспективах в национальной команде. Так в результате и произошло. К сожалению, категорически не поддержал нас в этом клуб. Да и Олег отверг эту идею. Говорит, не хочет
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