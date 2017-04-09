Напомним, что Мирча Луческу не выпустил полузащитника на поле в матче с «Анжи» (1:1), и после матча игрок заявил: «Главному тренеру и без нас хорошо». После этого румынский специалист критически отозвался о футболисте и о его травмах.

— Мирча усомнился в травмах Шатова? Вся страна давно уже усомнилась в квалификации самого Луческу, — заявил Муминов в интервью «СЭ». — Олег — уральский боец. Никто и никогда не мог сказать, что он убирал ноги в стыках или симулировал травмы. Он два года играл с травмами — и в клубе, и сборной. Большая просьба ко всем журналистам — свяжитесь с тренерами, с которыми работал Шатов, и спросите — симулянт ли он? Просто позвоните Побегалову, Хиддинку, Писареву, Капелло, Слуцкому, Виллаш-Боашу и Спаллетти и задайте один вопрос. Это не так сложно.

Все эти высказывания — ничто иное как агония трансильванского специалиста. По-прежнему у него виноваты все, кроме него. Почему не надо к его словам уже относится серьезно? Посмотрите, как играет Зенит в последние полгода, и все станет ясно. Собранный зимой с нуля «Анжи» переигрывает в гостях «Зенит». Просто вдумайтесь.

О том, что касается позиции на поле. Олег играл и слева, и справа, и в центре полузащиты, и даже крайнего защитника, если нужно. Так что это все отговорки.

Теперь — о травме на этой неделе. Олег действительно одним днем ездил в Финляндию на обследование, но это было одобрено медицинским штабом и клубом. Шатов не пропустил ни одной тренировки при подготовке к матчу с «Анжи». Тогда как другой игрок, пропустив 10 дней и приняв участие лишь в предыгровой тренировке, вышел на замену. Так что для Луческу это не являлось серьезной причиной. Уверен, «Зенит» даст бой в следующем туре, вот только заслуги тренера в этом не будет, ведь, несмотря ни на что, клуб из Петербурга обладает сильнейшим составом в премьер-лиге. А слышать это нытье уже и впрямь надоело.