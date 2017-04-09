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9 апреля 2017, 14:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Терек» поддерживает просьбу «Анжи» не проводить домашние матчи по пятницам

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Грозненский футбольный клуб «Терек» поддерживает инициативу махачкалинского «Анжи» не проводить матчи чемпионата России по пятницам. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненцев Ахмед Айдамиров.

В четверг пресс-служба «Анжи» сообщила ТАСС, что руководство команды обратилось в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) с просьбой не ставить домашние матчи клуба на пятницу, потому что это священный день для мусульман.

«Мы пока не обращались в РФПЛ с подобной инициативой, так как наши матчи на пятницу не ставили. Но в рабочий дни всегда непросто проводить матчи, и пробки бывают, и людей меньше приходит. Выходные — оптимальный вариант для проведения игр. Но мы готовы поддержать инициативу «Анжи», — сказал Айдамиров, отвечая на вопрос, поддерживают ли в «Тереке» идею не проводить домашние матчи по пятницам по религиозным соображениям.

После 22 туров чемпионата России «Терек» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 33 очка. Следующий матч команда проведет 16 апреля на выезде с «Оренбургом».

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