«Терек» уверен, что достигнет соглашения с Ивановым по новому контракту
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Терек» Ахмед Айдамиров не сомневается в продлении контракта с российским полузащитником команды Олегом Ивановым. Об этом он сообщил ТАСС.
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В начале апреля Айдамиров сообщил ТАСС, что клуб начал переговоры о новом контракте с 30-летним полузащитником.
«В понедельник ждем Иванова, продолжим с ним диалог по поводу нового контракта. Уверен, что мы сможем прийти к единому знаменателю. И Олег хочет остаться, и мы заинтересованы в продлении соглашения. Поэтому уверенность в положительном разрешении переговоров есть», — сказал Айдамиров.
Иванов выступает за «Терек» с 2012 года. В текущем сезоне на его счету 16 матчей и 1 гол. После возобновления сезона полузащитник еще не принимал участия в матчах.
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