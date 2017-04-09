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9 апреля 2017, 14:35 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА в матче молодёжного первенства проиграл «Краснодару»

В матче 22-го тура молодёжного первенства России лидер чемпионата ЦСКА в гостях со счётом 0:2 проиграл «Краснодару».

На 17-й минуте Иван Игнатьев вывел хозяев поля вперёд, а на 62-й минуте Артём Голубев установил окончательный результат. В конце второго тайма пенальти у «армейцев» не сумел забить Иван Олейников.

ЦСКА остаётся на первой строчке в таблице молодёжного чемпионата, опережая на пять очков идущий вторым «Спартак». «Краснодар» занимает шестое место.

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