ЦСКА в матче молодёжного первенства проиграл «Краснодару»
В матче 22-го тура молодёжного первенства России лидер чемпионата ЦСКА в гостях со счётом 0:2 проиграл «Краснодару».
На 17-й минуте Иван Игнатьев вывел хозяев поля вперёд, а на 62-й минуте Артём Голубев установил окончательный результат. В конце второго тайма пенальти у «армейцев» не сумел забить Иван Олейников.
ЦСКА остаётся на первой строчке в таблице молодёжного чемпионата, опережая на пять очков идущий вторым «Спартак». «Краснодар» занимает шестое место.
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