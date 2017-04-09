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9 апреля 2017, 14:29 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер Гаджиев заявил, что готов вступить в переговоры по продлению контракта с «Амкаром»

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев готов начать переговоры с руководством футбольного клуба по продлению контракта. Об этом он рассказал ТАСС.

Текущее соглашение тренера с клубом истекает летом этого года. Увеличить
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Ранее президент «Амкара» Геннадий Шилов сообщил ТАСС, что клуб намерен предложить Гаджиеву новый контракт. Текущее соглашение тренера с клубом истекает летом этого года.

«Думаю, вопрос продления контракта мы с президентом клуба чуть позже обсудим более предметно, — сказал Гаджиев. — Надо, чтобы он увиделся с новым руководством, с губернатором, обсудил с ним некоторые стратегические вопросы развития клуба. После этого, наверное, будем обсуждать договор. Я готов к переговорам, у нас нормальная, рабочая атмосфера, есть полное взаимопонимание по многим вопросам и проблемам».

При этом, по словам тренера, его личные интересы отходят на второй план, пропуская вперед клубные интересы. «У нас сейчас непростой цикл, мы должны завершить сезон, игры впереди напряженные, очень сложные — кому-то нужны очки для сохранения позиции в лиге, кому-то для повышения. Мы живем в основном клубными интересами. Что касается личных интересов, они тоже важны, но они все равно на втором месте», — отметил собеседник ТАСС.

Гаджиев возглавляет пермский клуб с декабря 2014 года. Под его руководством «Амкар» выходил в полуфинал Кубка России сезона-2015/16. В текущем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице после 21-го тура, имея в активе 31 очко.

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