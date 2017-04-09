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9 апреля 2017, 14:25 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Щенников не рассматривает вариантов ухода из ЦСКА

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников не рассматривает предложения от других клубов и хочет остаться в команде. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Сергей Пушкин.

По словам агента Сергея Пушкина контракт защитника с клубом действует до конца следующего сезона. Увеличить
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25-летний защитник в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 26 матчей в разных турнирах, не отметился в них результативными действиями и заработал четыре желтые карточки.

«Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда. Сам игрок хочет остаться в ЦСКА, и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем», — сказал Пушкин.

Щенников является воспитанником ЦСКА, в основном составе команды игрок дебютировал в августе 2008 года, выйдя в стартовом составе в матче 1/16 Кубка России против «Торпедо» из Владимира (1:4). Всего за красно-синих защитник сыграл 246 матчей в разных турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Также на счету футболиста 10 игр за сборную России. Он является трехкратным чемпионом России (2013, 2014, 2016), трехкратным обладателем Кубка страны (2009, 2011, 2013), также Щенников признавался лучшим молодым игроком сезона-2009.

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