Футболист Щенников не рассматривает вариантов ухода из ЦСКА
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников не рассматривает предложения от других клубов и хочет остаться в команде. Об этом ТАСС сообщил агент футболиста Сергей Пушкин.
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25-летний защитник в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 26 матчей в разных турнирах, не отметился в них результативными действиями и заработал четыре желтые карточки.
«Контракт игрока с клубом действует до конца следующего сезона, хотя некоторые порталы пишут о декабре 2017 года, но это неправда. Сам игрок хочет остаться в ЦСКА, и в России точно не планирует менять армейцев на другую команду. За стол переговоров с руководством ЦСКА мы еще не садились, но если они предложат, обязательно это сделаем», — сказал Пушкин.
Щенников является воспитанником ЦСКА, в основном составе команды игрок дебютировал в августе 2008 года, выйдя в стартовом составе в матче 1/16 Кубка России против «Торпедо» из Владимира (1:4). Всего за
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