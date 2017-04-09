«Уфа» — «Спартак». Джикия и Луис Адриано сыграют с первых минут
Стал известен состав московского «Спартака» на матч 22-го тура чемпионата России с «Уфой».
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«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.
Матч начнется в 14:00 по московскому времени.
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