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9 апреля 2017, 13:45 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Уфа» — «Спартак». Джикия и Луис Адриано сыграют с первых минут

Стал известен состав московского «Спартака» на матч 22-го тура чемпионата России с «Уфой».

Стал известен состав московского Спартака на матч 22-го тура чемпионата России с Уфой. Увеличить
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«Спартак»: Ребров, Джикия, Таски, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Зобнин, Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Песьяков, Селихов, Тигиев, Маурисио, Боккетти, Ещенко, Ананидзе, Тимофеев, Самедов, Попов, Мельгарехо.

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

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