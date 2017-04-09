5 причин болеть в чемпионской гонке за «Спартак»
Если вы вдруг ещё не решили, кто вам больше мил в российской битве за золото, объясняем, что даст российскому футболу победа «Спартака».
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Спор о «настоящих спартаковцах»
Практически всё время после ухода из команды Олега Романцева спартаковские болельщики спорят друг с другом насчёт того, что первично — результат или игра. Мол, насколько «по-спартаковски» будет прийти к титулу при не слишком зрелищной игре, когда во главу угла не будут поставлены стеночки и забегания. Чем дальше оказывается 2001 год, тем слабее голоса сторонников теории, что вернуть «Спартак» наверх может только родной воспитанник, причём строго при фирменной «барселонской» игре.
И всё же традиционалистов ещё достаточно, чтобы, например, продавить приход в команду тренера, чей клуб только что вылетел в ФНЛ. В такой ситуации долгожданное чемпионство помогло бы
Как вы бы ни относились к «Спартаку», вы должны согласиться, что сильные
Свежий чемпион
В 2010 году чемпионом России стал «Зенит», в 2012-м (переходный сезон) — он же, потом два года подряд побеждал ЦСКА, затем клубы обменялись победами. Итого за шесть последних сезонов в РФПЛ было всего два чемпиона, плюс в четырёх случаях второе место доставалось тоже питерцам или «армейцам». Согласитесь, чувствуется
Нашему чемпионату не хватает свежести, разнообразия. Когда вопрос о титуле вновь сводится к рассуждениям о шансах всего двух команд, вряд ли это вызовет огромный ажиотаж — особенно у тех, кто интересуется футболом
Спасение РФПЛ
Всё больше команд чемпионата России получают в собственное распоряжение современные стадионы, но всё равно посещаемость матчей растёт если не черепашьими темпами, то близко к этому. Даже комфорт на стадионах не может привлечь на трибуны болельщиков, которые предпочитают или просмотр матча по телевизору, или вообще неспортивные развлечения.
Что может изменить эту ситуацию? Очевидно, более привлекательная афиша. И тут успехи «Спартака» — это отличные новости абсолютно для всех провинциальных клубов, которые пока никак не могут избавиться от тотальной зависимости от государственного финансирования. При этом местные руководители регулярно говорят про социальную значимость существования своих команд при том, что трибуны
Большая посещаемость домашних встреч способна хоть
С мыслями о сборной
По мере того как «армейские» сборники постепенно стареют, а зенитовские или теряют место в основе клуба, или регулярно пропускают товарищеские матчи
Можно сколько угодно (и абсолютно по делу) зубоскалить по поводу «достижений» спартаковцев в еврокубках последних лет, но с базовой мыслью поспорить трудно: игра «Спартака» в ближайшей Лиге чемпионов — благо для команды Черчесова, а значит, все болельщики сборной России должны быть рады подобному исходу. Пусть даже в глубине души.
Выкинем старую пластинку
Сейчас в нашем футболе есть несколько избитых тем, шутки на которые неисчерпаемы и нескончаемы, но с каждым годом всё больше приедаются. Вы их прекрасно знаете: лигочемпионская серия Акинфеева, вечная стройка нового стадиона в
Будет весьма символично, когда в один год мы стремительно лишимся сразу двух отечественных футбольных «мемов», простившись с «нольтрофеичем» и проклятым стадионом на Крестовском острове. А учитывая свежую ничью «Зенита» и уверенный старт работы Гончаренко в ЦСКА, не удивимся, если осенью уйдёт в прошлое и серия Акинфеева. Российский футбол заслуживает
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