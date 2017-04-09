Сергей Юран: Пора спрашивать с Луческу за результат

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— Как вам «Зенит»?

— Борьбе за чемпионство такая игра не соответствует — «Анжи» вообще должен был побеждать. Причем выигрывать не в один, а в два мяча. Но не хватило мастерства, особенно, в концовке. На «Зенит» сейчас, по-моему, сложно даже просто смотреть, не то, чтобы понять, вот что они пытаются играть. Настолько раскладным «Зенит» я давненько не видел, — говорит Юран.

— Вам не кажется, что есть проблемы внутри коллектива?

— Не знаю. Причины того, что мы увидели на «Петровском», могут быть разными. В том числе и тренировочный процесс. И готовность игроков, которые выходят в стартовом составе. Хотя появившийся в концовке Мак проявил себя не лучше. Вообще, не знаю, где он готовился — такое ощущение, что у себя дома отдыхал. Я бы за подобное сразу выгнал из команды. Как он разминался, что, выйдя на поле, по сути, сделал у «Зенита» еще на одного игрока меньше?

— После игры Шатов на пожелание скорейшего возвращения на поле ответил: «Главному тренеру и без нас хорошо».

— Тренеру виднее, кого ставить. А правильно он поступает или нет — решать руководству. Если нет результата, то, наверное, неправильно. Если есть, значит — тренер прав. Все просто. Что имеет «Зенит» на данном этапе? На мой взгляд, практически проиграна борьба за чемпионство. Если «Спартак» удачно сыграет с «Уфой», шансы станут минимальными. И не факт, что «Зенит» будет хотя бы вторым. Учитывая ту игру, что показала команда против «Анжи», думаю, ЦСКА легко составит конкуренцию питерцам за второе место.

— Как вам российский костяк «Зенита»?

— Сложно оценивать, потому что у всего «Зенита» какое-то разобранное состояние. Нет того, к чему мы привыкли, — мобильного, креативного футбола. Раньше в домашних матчах они не давали ни шанса командам из второй половины таблицы, а сейчас по игре с «Анжи», кажется, «Зенит» становится середнячком. Если вовремя не среагировать, то потом остановить это будет сложно.

— Нужно менять тренера?

— Тренер всегда несет ответственность за результат. Логика простая: из еврокубков «Зенит» вылетел, из Кубка России вылетел, в чемпионате — на грани. Вот и вся работа. Наверное, пора спрашивать с тренера.

— Постоянные разговоры Луческу о судьях могли негативно повлиять на игроков? Например, думая, что весь мир против них, они излишне распылялись на споры.

— Считаю, нужно, прежде всего, у себя искать ошибки. А что судьи? Сколько матчей смотрел — судят ровно. Думаю, эта привычка у Луческу осталась с чемпионата Украины, когда «Шахтер» судили так, что шансов потерять очки у команды не было. Здесь другой чемпионат, другое судейство. В конечном итоге каждый должен заниматься своим делом: тренер пусть тренирует, судья — судит. Тем более, что сейчас в РФПЛ стало намного более квалифицированное судейство. Арбитры стали меньше ошибаться.

— Соглашусь.

— А что, в ворота «Зенита» в каждом туре по пенальти ставят? Не замечал. Удаление Ломбертса, например, по делу. Искать оправдания своих неудач — удел слабых. Сильный ищет причины в себе.

— Теперь у «Спартака» прекрасный шанс оторваться от «Зенита» на восемь очков. Похожи красно-белые на чемпиона?

— По игре, по составу «Спартак» достоин стать чемпионом. Он постабильнее конкурентов. Те, конечно, немного помогают, допуская осечки. Но это их проблемы. А «Спартак» выходит с запредельным настроем на каждый матч, вырывают победы, доказывают, что не зря лидируют. Решают все сами. Дай Бог, чтобы команда стала, наконец, чемпионом. Для болельщиков это очень важно.