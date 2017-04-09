«Хочу быть как Глушаков». Ещё одна молодая звёздочка РФПЛ

Азербайджанская пресса искренне верит, что Аяз Гулиев вслед за Рамилем Шейдаевым откажется играть за Россию и сбежит к ним, следит за Гулиевым, делает интервью с ним. Всё по одному сценарию: Аяза спрашивают, готов ли он играть за Азербайджан, Аяз дипломатично открещивается в стиле Александра Самедова. Гулиева там хорошо знают, так что его командировка в «Анжи» стала для азербайджанцев шоком. Вот два вопроса из интервью Аяза после перехода:



— Аяз Гулиев перешёл в команду, наставником которой является тренер армянского происхождения Александр Григорян. Вы сами думали об этом перед выбором команды?

— Махачкала близка к Азербайджану. Можно ли сказать, что с переходом в «Анжи» вы приблизились к сборной Азербайджана?

И всё в таком духе, попробуй поговори с ними про футбол. Игрок верен поликорректности: «Нет разницы, главный тренер “Анжи” — армянин, русский или азербайджанец. Неужели из-за национального вопроса мне не играть в футбол?». Для воспитанника «Спартака», который с шести лет был красно-белым, сейчас главное — перейти на новый уровень, безболезненно перестроиться на него и получить игровую практику. Гулиев попал в традиционную для нашей молодёжи ситуацию: явно перерос ФНЛ, но не дорос до основы «Спартака», тем более с нынешним акцентом Массимо Карреры на золото «здесь и сейчас».



Вы точно о нём слышали — Аяз Гулиев был ключевым игроком сборной России на юношеском Евро-2015. Обычно уже на таком уровне проявляются слабости наших ребят во всех аспектах игры, кроме физики, а здесь было наоборот. Бывший одноклубник Гулиева Александр Зуев вспоминал: «Наши Аяз, Якуба стоял все такие маленькие, щупленькие… И рядом с ними испанцы, сплошные “шкафы”! Там почти все пацаны высокие были». Зато маленький Гулиев брал техникой, резкой обводкой — именно поэтому Дмитрий Хомуха использовал Аяза не в середине, как его наигрывали в «Спартаке», а справа. Он и забивал за юношескую сборную шикарно — англичанам например.

Гулиеву, как любому молодому игроку, было важно попасть к тренеру, знающему его сильные стороны и готовому доверять. Александр Григорян — наставник специфичный, но точно умеющий обучать игроков и раскрывать заново, прибегая к необычным методам (охлаждающие пыл замены на 30-й минуте, психологическое испепеление игрока, танцы на тренировках). Его первые штрихи в «Анжи» получаются очень симпатичными — при невероятно ограниченных ресурсах команда играет даже стройнее и грамотнее, чем у Павла Врбы с куда более сильным составом. Аяз Гулиев должен быть в этой команде главным лицом.

Что стоит отметить по матчу с «Зенитом»



Для начала — просто цифры от Whoscored. Точность передач — 71%, вполне неплохо при общекомандных 67%. Всего Гулиев сделал 43 паса, это лучший результат в «Анжи». 60 касаний — тоже лучший в команде. 7 отборов, 3 перехвата — статистика где-то на космическом уровне Н’Голо Канте. Сезонная статистика по отборам, 4,8 за игру — тоже.

По карте отборов Аяза Гулиева можно судить о стиле игры «Анжи» в целом. Если махачкалинцы давали «Зениту» владеть мячом на своей трети поля, то исключительно на флангах, где вступали в отбор, чаще старались накрывать ещё раньше. Шесть из семи удачных отборов Гулиева — на своей половине поля, при этом пять из шести — в средней трети поля. При этом в одной из попыток Аяз посадил на жёлтую карточку Эрнани, выиграв передачу «в больницу» и поставив ногу раньше игрока «Зенита».

Ещё несколько деталей игры Гулиева



1. Очень мобилен. В зависимости от положения остальных игроков «Анжи» выбирал своё положение. Когда мяч ходил у махачкалинцев на левой половине поля, Гулиев поднимался выше Тетрашвили, и в цифровом отображении схема команды выглядела как 4−1−3−2. Когда мяч был справа, Гулиев занимал родную позицию. Заметно стремление Аяза открываться в зонах, где соперников нет в радиусе пяти метров от него, и готовиться к подбору, заполняя свободное пространство.

2. Он может стать ключевым инструментом «Анжи» в переходе из обороны в атаку. Очень впечатлил момент в середине второго тайма, где Гулиев сразу после перехвата Жирова развернул контратаку «Анжи» за счёт удачного выбора позиции. Именно в разгоне контратак Гулиев может принимать неправильные решения — пасовать в аут, долго думать — но сам переход он обеспечивает образцово. Два наблюдения вместе показывают Гулиева как игрока думающего, качественно действующего позиционно.

3. Любит, когда мяч ходит именно через него. В конце первого тайма Гулиев выплёскивал эмоции, когда «Анжи» атаковал без его участия. Аяз активно показывал руками Форбсу, дважды — Яковлеву, предлагая себя в позиции разыгрывающего, но игроки «Анжи» разгоняли атаку в другом направлении. Гулиев всплёскивал руками и делал гримасу непонимания, когда Яковлев давал мяч не ему.



4. В отсутствие Арсена Хубулова Гулиеву доверили все стандарты — штрафные, угловые. Значит, кредит доверия Аязу от Григоряна уже высок. Правда, на подборах после стандартов толку от Гулиева пока больше.

Что стоит отметить по другим матчам

В Санкт-Петербурге Гулиев не бил по воротам Андрея Лунёва издали, зато от души пристрелялся в игре с «Оренбургом» — 4 удара, все из-за штрафной. Во-первых, Аяз чувствует, в какой точке нужно оказаться, чтобы подобрать мяч — дважды он беспокоил «Оренбург» после собранных подборов, после стандарта и фланговой подачи. Во-вторых, Гулиев очень качественно готовит свои удары. Попадание в штангу ворот Михаила Кержакова случилось, когда Аяз принял передачу в глубине, увидел коридор между полузащитниками «Оренбурга» и рванул туда, оббежав троих. Второй дальний удар Гулиева по воротам «Оренбурга» вышел типичным для него — выигранный подбор, смещение ближе к правому углу штрафной, удар с рабочей ноги из-под защитника.

В «Спартаке-2» Гулиев часто смещался из центра на правый фланг, Александр Григорян использует такие смещения в зависимости от конкретного соперника. На «Петровском» надобности в передвижении Гулиева направо не было, Паршивлюк и Кацаев эпизодически разрывали фланг и вдвоём. Но против «Оренбурга» такое смещение сработало — Гулиев ситуативно сместился направо, пошёл в дриблинг, раскидал защитников и подал почти от лицевой на удобной для Прудникова высоте. «Мне говорили, что нужно чаще обострять, больше вклиниваться в защитные редуты соперника», — рассказывал Аяз после матча, и тренерскую установку он выполнил. Это одна из двух голевых атак весеннего «Анжи», где участвовал Аяз Гулиев — ещё был жёсткий отбор на своей половине поля в матче с «Уралом», после которого атаку раскатили Прудников и Хубулов.



Кстати, с «Оренбургом» Гулиев не должен был играть — дорогу в состав открыла травма Сергея Брызгалова на разминке. В стрессовой ситуации Аяз выдал лучший в плане атакующей игры матч сезона, это вообще очень похоже на него. Головин и Зуев, игроки сборной-2015, вспоминали, что после удачного матча с Германией всей командой заставляли Гулиева танцевать лезгинку, Аяз не растерялся и исполнил всё как надо.