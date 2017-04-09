«Спартак» победит в Уфе, армейцы потеряют очки в Краснодаре

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УФА — СПАРТАК

9 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (НАШ ФУТБОЛ, Матч ТВ).

СУДЬЯ: С. Лапочкин (Санкт-Петербург)

Прогноз Winline — П1 4.76 — Н 3.38 — П2 1.78.

ПОТЕРИ

Абдулавов, Игбун, Тумасян (травм.).

Давыдов, Макеев (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

Живоглядов.

НОВОСТИ КОМАНД

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что с назначением Сергея Семака на пост главного тренера он не ошибся. По его словам, клуб будет продолжать сотрудничество с «Манчестер Сити» в отношении стажировки тренеров.

В минувшую среду «Уфа» в ½ финала Кубка России уступила в гостях московскому «Локомотиву» (0:1).

Билеты на стадион «Нефтяник» на матч «Уфа» — «Спартак» стоят от 200 рублей для льготников до 1000 рублей.

В пятницу на тренировке после теоретического занятия игроки «Спартака» провели разминку и приступили к выполнению преимущественно тактических упражений. В общей сложности тренировка длилась около часа. Защитник Евгений Макеев, сломавший вторую пястную кость кисти в игре «Спартака-2» с «Зенитом-2», и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе. В субботу «Спартак» провел утреннюю тренировку, после чего отправился в Уфу.

«Спартак» официально поздравил своего вратаря Александра Селихова с днем рождения. 7 апреля голкиперу исполнилось 23 года. Напомним, что Селихов перешел в «Спартак» в ноябре 2016 года. Голкипер пока ни разу не сыграл за первую команду красно-белых в официальном матче.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

«Уфа» — единственная команда лиги, которая к 22-му туру подошла с нулевой разницей забитых и пропущенных мячей (14−14).

Дома «Уфа» играет в чемпионате гораздо хуже, чем на выезде. На своем стадионе команда набрала лишь 13 очков из 32 (40 процентов), имеющихся у нее в активе (10 матчей, 3 победы, 4 ничьи, 3 поражения).

«Спартак» лишь однажды выиграл у ФК «Уфа» в самом первом матче этих соперников летом 2014 года (2:1 в гостях). В остальных четырех встречах этих соперников трижды побеждала «Уфа» и еще одна игра завершилась вничью.

На выезде «Спартак» проведет 11-й матч в чемпионате. В 10 предыдущих красно-белые 5 раз выиграли, 3 раза сыграли вничью, 2 раза проиграли. Таким образом, в гостях «Спартак» набрал 18 очков из 48 имеющихся (37,5 процента).

ЦИТАТЫ

Квинси ПРОМЕС, нападающий «Спартака»:

— В «Спартаке» у меня все хорошо, здесь я лидер и ключевой игрок. Не могу сказать того же о сборной Голландии, но я работаю над этим. В «Спартаке» чувствую себя великолепно, много забиваю. Надеюсь, скоро то же самое будет и в национальной команде.

Шамиль ГАЗИЗОВ, генеральный директор «Уфы»:

— Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

ПРОГНОЗ

Виктор БОНДАРЕНКО, в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского «Динамо»:

0:1. «Уфа» — очень организованная команда, но у нее налицо проблемы в атаке. «Спартак» же на втором месте по результативности. К тому же он мотивирован и целеустремлен.

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель «СЭ»:

0:2. Москвичам важно не нарваться на контратаку и открыть счет. Чтобы в прогнозах были кое-какие отличия, назову не минимальный счет, самый популярный у «Уфы», да и у «Спартака» тоже. Предположим, что лидер сам использует контратакующее оружие.

КРАСНОДАР — ЦСКА

9 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

СУДЬЯ: С. С. Иванов (Ростов-на-Дону).

Прогноз Winline — П1 2.50 — Н 3.14 — П2 3.10.

ПОТЕРИ

Окриашвили, Калешин (травм.).

Дзагоев, Миланов (травм.), Еременко (дисквал.),

ПОД СОМНЕНИЕМ

-

А. Березуцкий.

НОВОСТИ КОМАНД

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, а также полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин вошли в число номинантов на премию Golden Boy, сообщает Tuttosport. Данная награда вручается лучшему молодому игроку (до 21 года) Европы.

Также на эту премию номинированы: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Лука Зидан («Реал»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Ренату Санчеш («Бавария»), Сергей Еременко («Базель»), Усман Дембеле («Боруссия» Д), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («ПСЖ»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Кильян Мбаппе («Монако»).

По словам генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига на матче против ЦСКА ожидается практически полный стадион.

«Мы думаем, что на завтрашнем матче с ЦСКА будет почти полный стадион. Если не аншлаг, то близко к нему», — сказал Хашиг.

Киберфутболист ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев, подписавший контракт с Gambit Esports, дебютировал в составе новой команды. Россиянин выиграл пятую региональную квалификацию FIFA Interactive World Cup 2017 в Цюрихе. В финале «Timon» нанес крупное поражение швейцарцу Дарио Де Марко со счетом 5:1 и прошел в следующий отборочный тур, где поборется за квоту на итоговую европейскую квалификацию к чемпионату мира по киберфутболу.

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что идет работа над проведением товарищеского матча между сборными России и Чили на стадионе ЦСКА. Ранее было объявлено, что игра пройдет 9 июня в Москве.

— Это в определенной степени рыночная ситуация, но мы не прочь сыграть на ЦСКА, — цитирует ТАСС Мутко. — РФС будет работать над этим — прекрасный стадион построили, надо его засветить, сделать его международным, чтобы в будущем можно было подать заявку на финал еврокубка. Но это все пока проект.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

За всю историю противостояния с ЦСКА краснодарцы проиграли всего один матч на своем поле. Три последних встречи соперников на берегах Кубани закончились победами «быков».

Последние два матча «Краснодара» в премьер-лига завершились нулевыми ничьими.

Беспроигрышная серия ЦСКА в матчах с «Краснодаром» продолжается 3 матча. Один раз красно-синие обыграли «быков» в Кубке России, а в чемпионате добыли победу и сыграли вничью.

Армейцы лучше всех в премьер-лиге играют на выезде. В 11 матчах ЦСКА набрал 20 очков.

ЦИТАТЫ

Роман ШИШКИН, защитник «Краснодара»:

— Главное отличие ЦСКА Гончаренко от ЦСКА Слуцкого — новая схема. Раньше армейцы играли в четыре защитника, теперь — в три. Что же касается состава, то он претерпел минимальные изменения, и погоду в составе ЦСКА продолжают делать те же самые футболисты. К тому же Гончаренко в прошлом сезоне работал в штабе Слуцкого, ему хорошо знакомы игроки, их сильные и слабые стороны, и это, как мне кажется, несомненный плюс для нового тренера. В любом случае, ЦСКА остается одним из главных претендентов на медали, и потому матч с армейцами для нас очень важен.

Бибрас НАТХО, полузащитник ЦСКА:

— Мы обязаны побеждать, выбора нет. «Краснодар» — одна из лучших команд России, против нее сложно играть. Но мы должны превзойти их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть.

ПРОГНОЗ

Виктор БОНДАРЕНКО, в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского «Динамо»:

2:1. «Краснодар» показывает неплохую комбинационную игру, а у ЦСКА крепкая оборона и хорошие контратаки. Трудно что-либо предсказывать. Колебался между ничьей или победой хозяев поля.

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель «СЭ»:

1:1. «Быки» во второй части чемпионата сделали три ничьи. Есть риск остаться без Лиги Европы. Свое слово, как и в первом круге, должен сказать вернувшийся в строй Смолов.

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ

9 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 19.00 (НАШ ФУТБОЛ. Матч ТВ).

СУДЬЯ: Безбородов (Санкт-Петербург)

Прогноз Winline — П1 2.09 — Н 3.09 — П2 4.21.

ПОТЕРИ.

Чорлука (травм.).

Гранат, Джанаев (травм.).

ПОД СОМНЕНИЕМ

Ари, Игнатьев.

НОВОСТИ КОМАНД

«Локомотив» на своем поле одолел «Уфу» (1:0) в полуфинале Кубка России. Автором единственного гола стал Мануэл Фернандеш. Решающий матч Кубка состоится 2 мая в Сочи. В нем железнодорожники сыграют с «Уралом».

Перед началом разминки полуфинального матча Кубка России «Локомотив» — «Уфа» команда хозяев в полном составе подошла к Южной трибуне, которую долгие годы посещал болельщик Александр Чайка.

Тренеры и футболисты почтили его память, возложив цветы к портрету. Некоторое время назад фанат скончался от тяжелой болезни в возрасте 33 лет. Болельщики посвятили ему большой баннер.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил интерес железнодорожников к защитнику «Карабаха» Гаре Гараеву. Наставник московского клуба высоко оценил класс 24-летнего игрока.

— Пока рано говорить о новых трансферах, ведь сезон в России завершается 21-го мая, — приводит azerifootball.com слова Семина. — До этого срока «Локомотив» не будет оформлять новые приобретения. Но селекционная работа в нашем клубе ведется постоянно. Вас интересует, на самом ли деле Гара Гараев может перейти в «Локомотив»? Скажу так — мне очень нравился этот футболист за время, что я работал в «Габале».

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что администрация клуба прилагает все усилия для продления контракта с Курбаном Бердыевым:

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы тренерский штаб «Ростова» остался в команде в полном составе. В марте губернатор Василий Голубев уже провел встречу с Курбаном Бердыевым, решение о продолжении работы в клубе будет приниматься в конце сезона.

После сезона будут новые переговоры. Мы узнаем, какие требования будут у Курбана Бекиевича, у тренерского штаба, какие задачи будет ставить руководство клуба. В зависимости от этого будет приниматься решение.

Футболисты «Ростова» Федор Кудряшов, Павел Могилевец, Владимир Гранат, Денис Терентьев и Сердар Азмун посетили школу-интернат № 41, которая расположена в Первомайском районе города.

Дончане провели товарищеский матч со школьниками и подарили детям подарки.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Четыре матча подряд «Локомотив» не может забить ростовчанам больше одного гола.

Железнодорожники выиграли всего 3 домашних матча в нынешнем сезоне.

Победная серия «Ростова» в противостоянии с «Локомотивом» продолжается уже три игры. В последний раз дончане уступали железнодорожникам 8 марта 2015 года.

В последних пяти матчах ростовчане забили всего 1 гол, но и пропустили лишь 2 мяча.

ЦИТАТЫ

Анатолий МЕЩЕРЯКОВ, председатель совета директоров «Локомотива»:

— У нас каждая игра решающая. Мы еще не списали чемпионат, разница в очках небольшая. Каждый тур может кардинально поменять ситуацию.

Иван ДАНИЛЬЯНЦ, главный тренер «Ростова»:

— Почему мы не забиваем четыре матча подряд? Слава богу, что моменты есть. Может, сказывается усталость, может где-то не хватает концентрации — это тоже связано с утомлением. Надо анализировать и дальше работать.

ПРОГНОЗ

Виктор БОНДАРЕНКО, в прошлом тренер сборной Мозамбика, ряда африканских клубов и московского «Динамо»:

1:0. Как коренной ростовчанин, болею за «Ростов». Но последние игры, в которых он не может забить гола, настораживают. Видимо, команда устала после европейской кампании. «Локомотив» же в случае победы резко поднимется в турнирной таблице. Вопрос в том, как он восстановится после игры на Кубок.

Александр ПРОСВЕТОВ, обозреватель «СЭ»:

1:1. У «Ростова» три подряд нулевых ничьи в чемпионате, словно норма была выполнена в игре с «Томью», когда команда поразила ворота соперника шесть раз. Пора бы уж и забить, чтобы претендовать на новое европейское приключение. У «Локомотива» же есть теперь финал Кубка.