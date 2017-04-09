Салугин: Поле в Самаре безобразного качества — ноги ездили, куски травы вылетали
Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о поле в Самаре, где пермская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в гостевом матче 22-го тура РФПЛ.
«Поле безобразного качества. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?
От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы “Крылья” поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008 года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно», — сказал Салугин.
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