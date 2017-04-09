«Поле безобразного качества. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?



От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы “Крылья” поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008 года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно», — сказал Салугин.