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9 апреля 2017, 10:28 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Салугин: Поле в Самаре безобразного качества — ноги ездили, куски травы вылетали

Нападающий «Амкара» Александр Салугин поделился мнением о поле в Самаре, где пермская команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (2:2) в гостевом матче 22-го тура РФПЛ.

«Поле безобразного качества. Ноги ездили, куски травы вылетали. Может, стоит искусственное поле постелить, если не получается подготовить?

От Самары всегда хорошие эмоции, много хороших друзей и знакомых осталось здесь. Хочется, чтобы “Крылья” поскорее переехали на новый стадион. В Самару всегда приятно возвращаться, но хочется играть на хороших полях. С 2008 года поле в порядок не могут привести, это для меня очень странно», — сказал Салугин.

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Шляхтин: Футболисты «Крыльев Советов» молодцы, но при таком судействе опускаются руки

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты самарских «Крыльев Советов» боролись до последних минут в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром», но при таком судействе просто опускаются руки, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
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