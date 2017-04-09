Англичанин Гардинер-Смит провёл первый матч за молодёжную команду «Зенита»

19-летний футболист вышел на замену на 87-й минуте домашнего матча 22-го тура молодёжного первенства России с «Анжи», игра завершилась победой петербургской команды со счётом 6:3.



«Очень долго ждал, когда впервые сыграю за молодёжную команду “Зенита”. Отличный момент. Выиграли 6:3, забили столько мячей. Мы создали очень много моментов, и их реализация была на должном уровне. В завершающей стадии атаки мы действовали с холодной головой. Да, пропустили целых три мяча, но так бывает, это футбол. Я очень рад такому дебюту», — сказал Гардинер-Смит.