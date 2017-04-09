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9 апреля 2017, 10:05 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Англичанин Гардинер-Смит провёл первый матч за молодёжную команду «Зенита»

В субботу, 8 апреля, английский полузащитник Джейкоб Гардинер-Смит провёл первый матч за молодёжную команду «Зенита».

В субботу 8 апреля английский полузащитник Джейкоб <nobr>Гардинер-Смит</nobr> провёл первый матч за молодёжную команду Зенита. Увеличить
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19-летний футболист вышел на замену на 87-й минуте домашнего матча 22-го тура молодёжного первенства России с «Анжи», игра завершилась победой петербургской команды со счётом 6:3.

«Очень долго ждал, когда впервые сыграю за молодёжную команду “Зенита”. Отличный момент. Выиграли 6:3, забили столько мячей. Мы создали очень много моментов, и их реализация была на должном уровне. В завершающей стадии атаки мы действовали с холодной головой. Да, пропустили целых три мяча, но так бывает, это футбол. Я очень рад такому дебюту», — сказал Гардинер-Смит.

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — Р-Спорт. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу, который стал последним для «сине-бело-голубых» на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне.
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