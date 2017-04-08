«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче в сезоне на «Петровском»

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Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. В составе «Анжи» отличился Павел Яковлев (21-я минута). Ответный гол забил форвард «Зенита» Александр Кокорин (73). На 50-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Николас Ломбертс.

Ранее было объявлено, что этот матч станет последним для «Зенита» на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне. Начиная с матча 24-го тура с екатеринбургским «Уралом», который состоится 22 апреля, петербургский клуб будет проводить домашние игры на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. «Зенит» планирует начать следующий сезон также на новой арене.

В следующем туре «Зенит» 16 апреля сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Анжи» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».