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8 апреля 2017, 21:12 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Зенит» сыграл вничью с «Анжи» в последнем матче в сезоне на «Петровском»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — Р-Спорт. Петербургский «Зенит» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу, который стал последним для «сине-бело-голубых» на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне.

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Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. В составе «Анжи» отличился Павел Яковлев (21-я минута). Ответный гол забил форвард «Зенита» Александр Кокорин (73). На 50-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Николас Ломбертс.

Ранее было объявлено, что этот матч станет последним для «Зенита» на стадионе «Петровский» в нынешнем сезоне. Начиная с матча 24-го тура с екатеринбургским «Уралом», который состоится 22 апреля, петербургский клуб будет проводить домашние игры на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове. «Зенит» планирует начать следующий сезон также на новой арене.

В следующем туре «Зенит» 16 апреля сыграет на выезде с московским «Спартаком», «Анжи» днем ранее примет самарские «Крылья Советов».

8.04.2017 19:00 основной раунд: 22-й тур Петровский
Зенит 1:1 Анжи
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Мирча Луческу Александр Григорян
Голы
73′ Александр Кокорин 9
91 Павел Яковлев (С. Паршивлюк, А. Кацаев) 21′
Составы
Андрей Лунев 99
Евгений Чернов 23
50′ Николас Ломбертс 6
Бранислав Иванович 60
Виктор де Паула Жулиану 7
59′ Эрнани 33
Артем Дзюба 22
Александр Кокорин 9
Мигел Алвеш Данни (к) 10
85′ Ибрагим Цаллагов 30
Роберт Мак 29
59′ Франсиско Фернандес Хави Гарсия 21
Луиш Нету 13
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 78′
91 Павел Яковлев
2 Гурам Тетрашвили
77 Аяз Гулиев 57′
28 Филипп Будковский 39′
24 Сергей Паршивлюк 75′
6 Саид Эззатоллахи 89′
10 Адлан Кацаев 68′
8 Арсен Хубулов 83′
94 Браун Фелисио Форбс 61′ 15′
99 Александр Прудников
Статистика
1 Желтые карточки 6
1 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 3
6 Угловые 3
9 Фолы 26
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Рафаэль Ильясов (Казань, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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