Вице-президент «Спартака»: Клуб не поддерживает идею создания закрытой лиги
МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» выступает против того, чтобы Российская футбольная
премьер-лига (РФПЛ) стала закрытой по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.
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Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал идею о системе лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5−10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели.
«Мы не за и не против сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании
Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что рассматривается возможность сокращения числа участников лиги. Сейчас в чемпионате РФПЛ выступают 16 клубов.
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