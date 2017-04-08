Вице-президент «Спартака»: Клуб не поддерживает идею создания закрытой лиги

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Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал идею о системе лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5−10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели.

«Мы не за и не против сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании премьер-лиги. Нужно, чтобы у клубов были поля, стадионы, вся инфраструктура, необходимое финансирование и так далее. Мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги, аналогом которой является КХЛ», — сказал Измайлов.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что рассматривается возможность сокращения числа участников лиги. Сейчас в чемпионате РФПЛ выступают 16 клубов.