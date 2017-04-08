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8 апреля 2017, 19:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Вице-президент «Спартака»: Клуб не поддерживает идею создания закрытой лиги

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский «Спартак» выступает против того, чтобы Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) стала закрытой по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал вице-президент красно-белых Наиль Измайлов.

Ранее генеральный директор Зенита Максим Митрофанов высказал идею о системе лиг закрытых для вступления в них на протяжении 5−10 лет. Увеличить
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Ранее генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов высказал идею о системе лиг, закрытых для вступления в них на протяжении 5−10 лет, для каждой из которых были бы четко прописаны целевые показатели.

«Мы не за и не против сокращения лиги. Мы выступаем за более строгое соответствие требованиям РФПЛ, предъявляемым клубам, участвующим в соревновании премьер-лиги. Нужно, чтобы у клубов были поля, стадионы, вся инфраструктура, необходимое финансирование и так далее. Мы за спортивные принципы, мы против закрытой лиги, аналогом которой является КХЛ», — сказал Измайлов.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что рассматривается возможность сокращения числа участников лиги. Сейчас в чемпионате РФПЛ выступают 16 клубов.

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