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8 апреля 2017, 19:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Терек» выиграл у тульского «Арсенала» и вышел на пятое место в РФПЛ

«Терек» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 22-го тура РФПЛ.

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

В дебюте матча Магомед Митришев открыл счёт. В середине первого тайма Митришев оформил дубль. На 77-й минуте Федерико Расич отыграл один мяч, реализовав пенальти. В концовке отличился Бернард Бериша.

«Терек» (33 очка) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» (18 баллов) находится на 13-м месте, от зоны вылета «канониров» отделяют два балла.

8.04.2017 16:30 основной раунд: 22-й тур Ахмат Арена
Терек 3:1 Арсенал Т
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Рашид Рахимов Сергей Кирьяков
Голы
5′ Магомед Митришев (Г. Грозав) 95
21′ Магомед Митришев (Риз. Уциев, Г. Грозав) 95
90+1′ Бернард Бериша (А. Мбенг) 77
19 Федерико Иван Расич 78′
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
Заурбек Плиев 5
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
Далер Кузяев 14
77′ Норберт Дьембер 3
Факундо Пирис 23
75′ Магомед Митришев 95
Бернард Бериша 77
65′ Георге Грозав 10
Магомед Оздоев 27
71′ Беким Балай 18
Аблай Мбенг 17
25 Владимир Габулов (к)
9 Кирилл Комбаров
98 Михаил Александров
6 Максим Беляев
13 Стоппила Сунзу
26 Мусса Думбья 57′
19 Федерико Иван Расич
62 Александру Бурчану 66′
86 Иван Каменов Иванов 46′
21 Херсон Вергара
84 Олег Власов 46′
79 Даниил Буранов
39 Игорь Горбатенко 86′
88 Игорь Шевченко
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 5
1 Угловые 2
12 Фолы 17
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Терек
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