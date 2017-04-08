«Терек» выиграл у тульского «Арсенала» и вышел на пятое место в РФПЛ
«Терек» выиграл у тульского «Арсенала» в матче 22-го тура РФПЛ.
Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1.
В дебюте матча Магомед Митришев открыл счёт. В середине первого тайма Митришев оформил дубль. На 77-й минуте Федерико Расич отыграл один мяч, реализовав пенальти. В концовке отличился Бернард Бериша.
«Терек» (33 очка) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» (18 баллов) находится на 13-м месте, от зоны вылета «канониров» отделяют два балла.
Главные тренеры
|Рашид Рахимов
|Сергей Кирьяков
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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