«Терек» выиграл у тульского «Арсенала» и вышел на пятое место в РФПЛ

Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 3:1.



В дебюте матча Магомед Митришев открыл счёт. В середине первого тайма Митришев оформил дубль. На 77-й минуте Федерико Расич отыграл один мяч, реализовав пенальти. В концовке отличился Бернард Бериша.



«Терек» (33 очка) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Тульский «Арсенал» (18 баллов) находится на 13-м месте, от зоны вылета «канониров» отделяют два балла.