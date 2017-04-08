5 причин болеть за «Зенит» в чемпионской гонке

Гинер ошибся, но был прав

Президенту ЦСКА Евгению Гинеру уже много раз припоминали слова, сказанные им по окончании прошлого сезона: «Считаю, что для нашего чемпионата было бы лучше, чтобы в Лигу чемпионов попал “Зенит”, а не “Ростов”. Так было бы лучше, исходя из позиций России в рейтинге УЕФА». Гинер, конечно, ошибся в оценке еврокубковых перспектив «Ростова». Команда Курбана Бердыева удивила всех, включая специалистов. Но разве не прав был президент ЦСКА по сути? Шансы России поддерживать нынешний рейтинг УЕФА выше, если страну будут представлять в Лиге чемпионов сильнейшие по составу и прибыльные клубы.



Прорыв «Ростова» — маленькое чудо, плод тренерского гения Бердыева. К счастью, ростовчане сохранили крепкую команду под Лигу чемпионов, несмотря на потери Баштуша, Ивана Новосельцева, Тимофея Маргасова, Гуэлора Канга и Павла Могилевца, а ведь рисковали при своём финансовом положении потерять всех лидеров и превратиться в Европе в боксёрскую грушу. Тот же Бердыев, как мы помним, почти ушёл в «Спартак». Чудеса на то и чудеса, чтобы происходить раз в 100 лет. Стабильно же добиваться результата способен тот, для кого второе место — всегда неудача. От России напрямую в групповой турнир Лиги чемпионов пока ещё попадает одна команда — это победитель РФПЛ. Преимущество «посева» эффективнее других готов использовать «Зенит», который, стоит напомнить, принёс стране больше всего еврокубковых очков за всю российскую историю.

Футбол для болельщиков

На первой пресс-конференции после подписания контракта с «Зенитом» Мирча Луческу поспешил напомнить о своей футбольной философии: «Я тот тренер, которому нравится атакующий футбол. Я сам получаю от него удовольствие. Все мои команды забивали больше всего голов. Даже в самых сложных условиях мы с “Шахтёром” побили рекорд результативности, забив 127 мячей, хотя потеряли шесть игроков основы». Казалось, что и в Петербурге румынский тренер продолжит бить рекорды. В сентябре прошлого года «Зенит» стал самой результативной командой в ведущих европейских чемпионатах, наколотив за месяц 25 голов в ворота тульского «Арсенала», «Маккаби», «Рубина», «Тамбова», АЗ из Алкмара и «Анжи». Более того, в первой игре октября отгрузил четыре мяча «Спартаку». Потом в системе Луческу что-то забарахлило. Тем не менее «Зенит» по-прежнему остаётся самой результативной командой чемпионата России.

Цитата Гинер, конечно, ошибся в оценке еврокубковых перспектив «Ростова». Команда Курбана Бердыева удивила всех, включая специалистов. Но разве не прав был президент ЦСКА по сути?

Понятно, что в 71 год тренер не будет меняться и не отойдёт от своего стиля, который подразумевает доминирование на поле, владение мячом и территорией. «Спартак» и ЦСКА играют по-другому. И имеют на это полное право. Мы видим, что у красно-белых девять матчей (восемь победных) завершились со счётом 1:0. ЦСКА 10 раз сыграл — 0:0 или 1:0 (шесть побед). Для сравнения, у «Зенита» таких матчей всего семь, при этом две нулевые ничьи пришлись на первые два тура, когда команда только перестраивалась на футбол «по Луческу» и играла без Данни, Жулиано и Дзюбы. Если для вас зрелищность не менее ценна, чем результат, стоит поболеть в чемпионской гонке за команду румына.

«Зенит» против столицы

Несмотря на то что «Зенит» спонсируется крупнейшей российской компанией и осуществлял самые дорогие трансферы в российском футболе, для некоторых болельщиков петербургский клуб остаётся силой, противостоящей могущественной Москве. Кто-то поддерживает «Зенит» даже не из-за его побед в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а просто из-за нежелания видеть чемпионом представителя столицы. «Москва забирает себе все деньги, нам достаются крохи с барского стола, поэтому команды нашего региона влачат жалкое существование. В союзные времена Москва вытаскивала лучших игроков и привыкла смотреть на всех сверху вниз. Пусть уж лучше “Зенит” чемпионат выигрывает», — выразил своё мнение в беседе с корреспондентом «Чемпионата» один любитель футбола из провинции. Естественно, это только частная точка зрения. А кому-то и «Зенит» на фоне «Амкара» или «Крыльев Советов» кажется жирующим олигархом. Но если вы считаете, что «Москва забирает все деньги», значит, сопереживаете петербуржцам в чемпионской гонке. Вряд ли в борьбу «Зенита», ЦСКА и «Спартака» вмешается идущий на четвёртом месте «Краснодар». Возможно, вы хотите чемпионства сине-бело-голубых и в связи с тем, что не любите «Спартак». Для «Зенита» нет более принципиального соперника.



Халк под Лигу чемпионов

В январе появилась новость о намерении Халка вернуться в «Зенит», чтобы быть на виду у тренеров сборной Бразилии перед чемпионатом мира. По информации источника, нападающий может вернуться в петербургский клуб на правах краткосрочной аренды. Что ж, желание бразильца не пролететь мимо российского ЧМ-2018 понятно. Яркая игра в еврокубках, вроде той, которую Халк показывал с «Зенитом» в предыдущей Лиге чемпионов, действительно даёт больше шансов попасть в состав «селесао», нежели китайские голы. Да и для РФПЛ возвращение Халка было бы громким событием, ведь сейчас в российском чемпионате со звёздами совсем плохо.

Цитата Если для вас зрелищность не менее ценна, чем результат, стоит поболеть в чемпионской гонке за команду румына.

Вот только при каких условиях реален переход Халка в «Зенит»? Очевидно, речь идёт об обязательном участии сине-бело-голубых в Лиге чемпионов. Для Халка это нужная сцена, для «Зенита» — основная мотивация. В петербургском клубе готовы тратиться под задачи в главном еврокубке, в том числе, возможно, на оплату нехилого контракта бразильца. Под Лигу Европы «Зенит» скорее купит легионеров попроще, вроде Роберта Мака и Йоана Молло, Жозе Маурисио и Эрнани.

Вообще, выход «Зенита» в Лигу чемпионов — это возможность появления в чемпионате России топового игрока, которого не потянут другие клубы РФПЛ, пусть даже и не Халка.

Петербург как реклама ЧМ-2018

Пётр Первый мечтал прорубить окно в Европу и построил город с особой атмосферой. Португальский легионер «Зенита» Мигель Данни как-то описал свои впечатления от Северной столицы: «Петербург — не российский город, а европейский. Он не похож на другие города России. Он открыт. Его можно сравнить со многими городами Европы и мира. Так что, откровенно говоря, мне здесь было легче освоиться».



Фабио Капелло давно полюбил Петербург и не единожды приезжал туда туристом ещё до того, как связал себя с нашей страной работой. Йоахим Лёв на конференции ФИФА, отвечая на вопрос о своих впечатлениях об организации, сказал, что всем доволен, но больше всего впечатлён красотой Петербурга. И подобных историй можно вспомнить много. Северная столица — возможно, лучшее место с точки зрения знакомства иностранцев с Россией, создания первого впечатления, а оно, как известно, самое верное. Впереди ЧМ-2018 и Евро-2020, в которых задействован город на Неве. До этого наши гости могли бы получше изучить город и его инфраструктуру, приехав на Кубок Конфедераций или матчи с «Зенитом» в Европе. Люди, так или иначе, будут делиться друг с другом информацией, которая превращается в рекламу либо антирекламу в преддверии ЧМ-2018. Хотелось бы, чтобы болельщики из разных стран увидели красивую и гостеприимную Россию, а также спокойный, мирный Петербург, особенно после недавних печальных событий. Надеемся, они не повторятся.

Цитата Для РФПЛ возвращение Халка было бы громким событием, ведь сейчас в российском чемпионате со звёздами совсем плохо.



Вся планета следит за групповым этапом Лиги чемпионов, куда гарантированно попадает только обладатель золотых медалей РФПЛ. «Зениту» нужно это чемпионство, как, может быть, никогда в новейшей истории, чтобы презентовать миру себя, город и новый 68-тысячный стадион, который действительно не стыдно показать, сколько бы справедливой критики ни раздавалось в адрес его строителей.