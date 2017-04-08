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8 апреля 2017, 17:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Шляхтин: Футболисты «Крыльев Советов» молодцы, но при таком судействе опускаются руки

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты самарских «Крыльев Советов» боролись до последних минут в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром», но при таком судействе просто опускаются руки, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.

Встреча «Крылья Советов» — «Амкар» прошла в субботу в Самаре и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости забили с пенальти свой второй мяч на 30-й минуте, а главный тренер самарцев Вадим Скрипченко был отправлен в подтрибунные помещения главным арбитром Виталием Мешковым за споры с резервным судьей. Уже в добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник самарцев Вячеслав Зинков.

«Я считаю, что если судья судит, то объективно нужно судить и нарушения команды соперника, и нарушения нашей команды. При идентичных ситуациях карточки почему-то не достают, а при ситуации с Зинковым сразу достали карточку, причем вторую, ну и пенальти не было — это 100%. Все это видели и подтверждают, что в очередной раз говорит о кризисе наших судей. Ребята молодцы, бились до последнего, но, когда так судят, руки опускаются», — сказал Шляхтин по телефону.

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МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный арбитр матча чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и пермским «Амкаром» Виталий Мешков ошибся, назначив пенальти в ворота самарской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.
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