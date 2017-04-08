Шляхтин: Футболисты «Крыльев Советов» молодцы, но при таком судействе опускаются руки
МОСКВА, 8 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты самарских «Крыльев Советов» боролись до последних минут в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром», но при таком судействе просто опускаются руки, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
Встреча «Крылья Советов» — «Амкар» прошла в субботу в Самаре и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости забили с пенальти свой второй мяч на 30-й минуте, а главный тренер самарцев Вадим Скрипченко был отправлен в подтрибунные помещения главным арбитром Виталием Мешковым за споры с резервным судьей. Уже в добавленное ко второму тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник самарцев Вячеслав Зинков.
«Я считаю, что если судья судит, то объективно нужно судить и нарушения команды соперника, и нарушения нашей команды. При идентичных ситуациях карточки
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter