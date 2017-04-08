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8 апреля 2017, 17:45 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Эксперт: Судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Амкаром»

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный арбитр матча чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и пермским «Амкаром» Виталий Мешков ошибся, назначив пенальти в ворота самарской команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

Встреча 22-го тура чемпионата, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась вничью — 2:2. Второй гол футболисты «Амкара» забили с 11-метрового удара, назначенного после столкновения защитника Александра Мильковича с защитником «Крыльев Советов» Дмитрием Ятченко.

«Контакт произошел до штрафной площади. Удивительно, как арбитр не разобрался в этой ситуации. Сначала он хотел назначить штрафной удар, но, видимо, помощник подсказал ему что-то нелепое. Пенальти не было, это штрафной, судья ошибся», — заявил Бартфельд.

После 22 игр «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Амкар», набрав 32 балла после 22 туров, расположился на шестом месте.

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