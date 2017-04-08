Футболисты «Локомотива» разгромили «Ростов» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Иван Галанин (66-я минута), Ислам Вагабов (69) и Роман Тугарев (74), а еще один мяч в свои ворота срезал игрок «Ростова» Максим Сухомлинов (75).

Основные команды «Локомотива» и «Ростова» сыграют друг с другом в рамках 22-го тура чемпионата России в воскресенье.