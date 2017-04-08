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8 апреля 2017, 17:15 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Скрипченко: Есть вопросы по пенальти, назначенному в ворота ФК «Крылья Советов»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко заявил, что получил удаление со скамейки запасных в матче 22-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром» из-за несдержанности по отношению к судейской бригады, и у него есть вопросы по справедливости назначения пенальти в ворота его команды.

Встреча «Крылья Советов» — «Амкар» прошла в субботу в Самаре и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости забили с пенальти свой второй мяч на 30-й минуте, а Скрипченко был отправлен в подтрибунные помещения главным арбитром Виталием Мешковым на 66-й минуте за споры с резервным судьей.

«Проявил сегодня несдержанность к судейской бригаде, есть вопросы по пенальти в наши ворота. Комментировать работу арбитров — не мое дело, у нас есть специалисты в этом вопросе, которые во всем разберутся. Но такие спорные моменты обычно редко рассматриваются в пользу гостей», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, в свою очередь, отметил, что его команде сейчас приходится привыкать к ситуации, когда не нужно бороться за выживание в премьер-лиге.

«Всегда неприятно упускать победу, когда ты ведешь в счете. Мы сегодня не очень хорошо сыграли в обороне в определенных моментах, чем воспользовались хозяева. Мы должны уметь играть в такой ситуации, в которой находимся. Ребята привыкли в последнее время к борьбе за выживание, но сейчас мы не вылетаем. Надо играть с одной стороны спокойно, а с другой — ответственно», — подчеркнул Гаджиев.

«Амкар» после этого матча с 32 очками занимает шестую строчку в таблице российской премьер-лиги. «Крылья Советов» набрали 17 очков и поднялись с 15-го на 14-е место.

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Шляхтин: Футболисты «Крыльев Советов» молодцы, но при таком судействе опускаются руки

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Футболисты самарских «Крыльев Советов» боролись до последних минут в матче 22-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с пермским «Амкаром», но при таком судействе просто опускаются руки, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.
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