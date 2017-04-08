Скрипченко: Есть вопросы по пенальти, назначенному в ворота ФК «Крылья Советов»

Встреча «Крылья Советов» — «Амкар» прошла в субботу в Самаре и завершилась вничью со счетом 2:2. Гости забили с пенальти свой второй мяч на 30-й минуте, а Скрипченко был отправлен в подтрибунные помещения главным арбитром Виталием Мешковым на 66-й минуте за споры с резервным судьей.

«Проявил сегодня несдержанность к судейской бригаде, есть вопросы по пенальти в наши ворота. Комментировать работу арбитров — не мое дело, у нас есть специалисты в этом вопросе, которые во всем разберутся. Но такие спорные моменты обычно редко рассматриваются в пользу гостей», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол».

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, в свою очередь, отметил, что его команде сейчас приходится привыкать к ситуации, когда не нужно бороться за выживание в премьер-лиге.

«Всегда неприятно упускать победу, когда ты ведешь в счете. Мы сегодня не очень хорошо сыграли в обороне в определенных моментах, чем воспользовались хозяева. Мы должны уметь играть в такой ситуации, в которой находимся. Ребята привыкли в последнее время к борьбе за выживание, но сейчас мы не вылетаем. Надо играть с одной стороны спокойно, а с другой — ответственно», — подчеркнул Гаджиев.