Дзагоев, Алексей Березуцкий и Миланов не полетели с ЦСКА на матч ЧР с «Краснодаром»

Ранее сообщалось, что у данных футболистов имеются проблемы со здоровьем. Полузащитник ЦСКА Александр Головин, получивший травму в матче 21-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов», полетел в Краснодар.

Полностью список игроков ЦСКА, полетевших на игру с «Краснодаром», выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;.

полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;.

нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье. После 21 тура армейцы с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на шесть баллов от лидирующего московского «Спартака». «Краснодар» с 34 очками идет четвертым.