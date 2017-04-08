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8 апреля 2017, 17:14 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дзагоев, Алексей Березуцкий и Миланов не полетели с ЦСКА на матч ЧР с «Краснодаром»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт. Футболисты московского ЦСКА Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий и Георги Миланов не полетели с командой на матч 22-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром», сообщается на официальном сайте армейцев.

Ранее сообщалось, что у данных футболистов имеются проблемы со здоровьем. Полузащитник ЦСКА Александр Головин, получивший травму в матче 21-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов», полетел в Краснодар.

Полностью список игроков ЦСКА, полетевших на игру с «Краснодаром», выглядит следующим образом:

вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун;.

защитники: Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Виктор Васин;.

полузащитники: Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Зоран Тошич, Александр Головин, Алексей Ионов, Астемир Гордюшенко;.

нападающие: Витиньо, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье. После 21 тура армейцы с 42 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на шесть баллов от лидирующего московского «Спартака». «Краснодар» с 34 очками идет четвертым.

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