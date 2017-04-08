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8 апреля 2017, 16:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» забил шесть голов «Уфе» в молодёжном первенстве России

«Спартак» разгромил «Уфу» в матче 22-го тура молодёжного первенства России.

Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

«Спартак» одержал четвёртую победу в турнире подряд. «Уфа» уступила в третьем матче молодёжного первенства России кряду.

«Спартак» (46 очков) занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России, отставая от ЦСКА на 5 баллов и сыграв на один матч больше. «Уфа» (12 баллов) — 16-я.

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