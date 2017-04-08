«Спартак» забил шесть голов «Уфе» в молодёжном первенстве России

Встреча проходила в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.



«Спартак» одержал четвёртую победу в турнире подряд. «Уфа» уступила в третьем матче молодёжного первенства России кряду.



«Спартак» (46 очков) занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России, отставая от ЦСКА на 5 баллов и сыграв на один матч больше. «Уфа» (12 баллов) — 16-я.