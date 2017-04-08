«Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», дважды уступая в счёте по ходу игры

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Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:2.

Все голы в этой встрече пришлись на первый тайм, при этом пермяки дважды вели в счёте, но хозяевам удалось отыгрываться. В составе «Крыльев Советов» забитые мячи на свой счёт записали Джанни Бруно и Сергей Корниленко, а за «Амкар» отличились Януш Гол и Петар Занев.



Во втором тайме арбитр встречи удалил со скамейки запасных главного тренера хозяев Вадима Скрипченко. А в самой концовке встречи «Крылья» остались вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Вячеслав Зинков.



«Крылья Советов» (17 очков) располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (32) находится на шестом месте.