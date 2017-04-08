«Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», дважды уступая в счёте по ходу игры
В матче 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» принимали на своём поле «Амкар».
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Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:2.
Все голы в этой встрече пришлись на первый тайм, при этом пермяки дважды вели в счёте, но хозяевам удалось отыгрываться. В составе «Крыльев Советов» забитые мячи на свой счёт записали Джанни Бруно и Сергей Корниленко, а за «Амкар» отличились Януш Гол и Петар Занев.
Во втором тайме арбитр встречи удалил со скамейки запасных главного тренера хозяев Вадима Скрипченко. А в самой концовке встречи «Крылья» остались вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Вячеслав Зинков.
«Крылья Советов» (17 очков) располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (32) находится на шестом месте.
|8.04.2017 14:00
|основной раунд: 22-й тур
|Металлург
|Крылья Советов
|2:2
|Амкар
|Первый тайм: 2:2
|Вадим Скрипченко
|Гаджи Гаджиев
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|3
|19
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
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