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8 апреля 2017, 16:14 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Амкаром», дважды уступая в счёте по ходу игры

В матче 22-го тура РФПЛ «Крылья Советов» принимали на своём поле «Амкар».

В матче 22-го тура <span class=error>РФПЛ</span> Крылья Советов принимали на своём поле <span class=error>Амкар</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 2:2.

Все голы в этой встрече пришлись на первый тайм, при этом пермяки дважды вели в счёте, но хозяевам удалось отыгрываться. В составе «Крыльев Советов» забитые мячи на свой счёт записали Джанни Бруно и Сергей Корниленко, а за «Амкар» отличились Януш Гол и Петар Занев.

Во втором тайме арбитр встречи удалил со скамейки запасных главного тренера хозяев Вадима Скрипченко. А в самой концовке встречи «Крылья» остались вдесятером после того, как вторую жёлтую карточку получил Вячеслав Зинков.

«Крылья Советов» (17 очков) располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (32) находится на шестом месте.

8.04.2017 14:00 основной раунд: 22-й тур Металлург
Крылья Советов 2:2 Амкар
Первый тайм: 2:2
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Гаджи Гаджиев
Голы
16′ Жанни Брюно (К. Паскуато) 29
32′ Сергей Корниленко 8
5 Януш Гол (А. Гасилин, А. Милькович) 8′
3 Петар Занев 30′
Составы
Георгий Лория 17
Дмитрий Ятченко 3
58′ Георгий Зотов 31
Жозе Феррейра Надсон 6
Сергей Божин 40
Сергей Корниленко (к) 8
Кристиан Паскуато 10
90+1′ 90+1′ Вячеслав Зинков 21
Александр Зуев 27
84′ Жанни Брюно 29
Берат Садик 9
75′ Срджан Мияйлович 20
Артем Громов 16
15 Дмитрий Хомич
2 Александр Милькович
13 Роланд Гиголаев
3 Петар Занев (к)
4 Николай Зайцев 28′
6 Секу Конде
8 Фегор Огуде 55′
20 Павел Комолов
17 Алексей Гасилин 69′
27 Михаил Костюков
77 Александр Салугин 54′
9 Дарко Бодул
5 Януш Гол 90′
16 Сергей Баланович
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 6
6 Удары в створ 4
2 Угловые 3
19 Фолы 21
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
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