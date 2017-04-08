Каррера интересен «Роме»? Каррере интересен «Спартак»!

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После вылета сначала из Лиги Европы от «Лиона», а затем из Кубка Италии от «Лацио» будущее главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти остается под вопросом. Вернее, все с большей уверенностью можно говорить о том, что в «Роме» он не останется.

Ранее бывший рулевой «Зенита» заявлял, что покинет клуб, если не выиграет ни одного трофея. Шанс у римлян остался один — серия А. Но догнать «Ювентус» — это объективно нечто из разряда фантастики. Отставание «волков» от «Юве» на сегодня — шесть очков.

«Моя судьба в моих руках и больше ни в чьих, — отметил Спаллетти несколько дней назад после вылета из полуфинала Кубка по итогам двухматчевого противостояния с “Лацио”. — Но понятно, что если мы проваливаемся в важных матчах, то кто-то должен нести ответственность».

Сама «Рома» вроде как в целом довольна своим тренером. Президент римлян Джеймс Паллотта в конце марта заявил: «У нас с Лучано отличные отношения. Я бы хотел, чтобы он остался».

Но сам тренер продлевать контракт, рассчитанный до лета этого года, не спешит. Почему? Судя по всему, из-за наличия предложений со стороны. Слухи отправляют его в «Интер», где китайские владельцы суетливо пытаются вернуть клуб на былые высоты.

А также… в «Ювентус», который может расстаться с Массимилиано Аллегри. Причина — периодически возникающие конфликты между тренером и игроками. То Дибала несколько раз не пожал руку, то Лихтштайнер, уходя на замену, выдал гневную тираду, то Бонуччи чуть ли не вцепился в Аллегри в раздевалке. С результатами у «Юве» все равно все в порядке, но руководство явно понимает, что бомбу замедленного действия лучше обезвредить заранее.

Таким образом, летом в итальянских клубах-грандах весьма вероятны кадровые революции. И логично, что пресса начинает подогревать к этим событиям интерес, добывая новости о возможных назначениях, а порой банально вбрасывая ничем не подтвержденные слухи.

В конце феврале Corriere Dello Sport включила главного тренера «Спартака» в число тех, кто может заменить Аллегри в «Ювентусе». Наряду с тем же Спаллетти, Роберто Манчини, Паулу Соузой, Леонарду Жардимом, Фабио Гроссо. Теперь La Repubblica сватает Массимо Карреру в «Рому» (еще в списке значатся Манчини, Винченцо Монтелла, Эусебио Ди Франческо, Джан Пьеро Гасперини, Маурицио Сарри).

Так вот наличие в списках кандидатов Карреры представляется именно слухом. Поясню.

Также, как утверждает La Repubblica, «Рома» может позвать к себе Леонардо Семпличи. Малоизвестный специалист ведет сейчас к сенсационному выходу в серию А скромный клуб СПАЛ, который в прошлом году выступал в третьем дивизионе. И это показательный момент. Каррера в глазах итальянских журналистов — такой же Семпличи. Такой же тренер, команда которого добилась в этом сезоне серьезного прогресса.