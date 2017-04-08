Отец Анатолия Тимощука: Болезненно воспринял новость о выборе сына
Отец известного украинского футболиста Анатолия Тимощука, Александр Тимощук рассказал о своем отношении к неоднозначному выбора сына — трудоустройстве в тренерском штабе питерского «Зенита». Об этом сообщает газета «Волынь».
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«Мне, конечно, трудно быть объективным, поскольку речь идет о моем сыне, — объяснил Александр Тимощук. — Понятно, что воспринял новость болезненно. Считаю, что Анатолий очень много сделал для украинского футбола и для Луцка, и это нельзя перечеркнуть одним росчерком пера. Уже хотя бы то, что он основал в нашем областном центре и полностью финансировал детский футбольный турнир, который проводился ежегодно. За «Кубок Анатолия Тимощука» соревновались не только волынские, но и киевские, белорусские, польские футболисты. Все помнят, как он привез в город, где родился, Кубок УЕФА (собственно, тогда Анатолию было присвоено звание «Почетный гражданин Луцка»).
Анатолий хотел трудоустроиться в Украине на тренерскую работу. Но каждый клуб хочет тренера с именем. А он был до этого игроком. Так сложились обстоятельства: в
А относительно того, как мы должны относиться к непубличным украинцам, работающим в России, то скажу одно: люди едут за границу не от хорошей жизни. Если бы они в родном государстве имели достойный заработок, чтобы прокормить семью, то этого не было бы, — добавил отец Анатолия Тимощука.
Анатолий Тимощук, который является рекордсменом сборной Украины по количеству проведенных матчей, в марте начал тренерскую карьеру в клубе «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), подписав контракт на два года.
После этого болельщики «Волыни» подготовили обращение в горсовет Луцка с призывом лишить Тимощука звания Почетный гражданин города.
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