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8 апреля 2017, 17:44 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Топовые матчи чемпионата России по футболу будут судить пять арбитров

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Матчи с участием ведущих футбольных клубов чемпионата России будут судить бригады арбитров из пяти человек. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Сейчас матчи чемпионата страны обслуживает бригада из трех судей (главного и двух линейных). Еще два арбитра будут следить за соблюдением правил, стоя за воротами.

«На топовых матчах будут работать пять арбитров, — сказал Мутко. — Мы начали серьезно заниматься реформированием всей судейской системы, двигаемся в сторону профессионализации, как минимум на уровне премьер-лиги, некоторые меры введены. Сразу они не заработают, нужно несколько лет, система сама исключит из своих рядов людей, которые не хотя нормально работать. Что-то подкорректируем на ближайшем исполкоме».
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