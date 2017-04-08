Топовые матчи чемпионата России по футболу будут судить пять арбитров
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Матчи с участием ведущих футбольных клубов чемпионата России будут судить бригады арбитров из пяти человек. Об этом на
пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Сейчас матчи чемпионата страны обслуживает бригада из трех судей (главного и двух линейных). Еще два арбитра будут следить за соблюдением правил, стоя за воротами.
«На топовых матчах будут работать пять арбитров, — сказал Мутко. — Мы начали серьезно заниматься реформированием всей судейской системы, двигаемся в сторону профессионализации, как минимум на уровне
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