Топовые матчи чемпионата России по футболу будут судить пять арбитров

Сейчас матчи чемпионата страны обслуживает бригада из трех судей (главного и двух линейных). Еще два арбитра будут следить за соблюдением правил, стоя за воротами.

«На топовых матчах будут работать пять арбитров, — сказал Мутко. — Мы начали серьезно заниматься реформированием всей судейской системы, двигаемся в сторону профессионализации, как минимум на уровне премьер-лиги, некоторые меры введены. Сразу они не заработают, нужно несколько лет, система сама исключит из своих рядов людей, которые не хотя нормально работать. Что-то подкорректируем на ближайшем исполкоме».