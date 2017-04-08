Арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу «Амкара»

Арбитр Виталий Мешков сначала поступил верно: определил нарушение правил со стороны Дмитрия Ятченко и наказал его штрафным ударом. Однако затем второй ассистент Ринат Деушев сообщил Мешкову, что фол произошел внутри штрафной.

Рефери поверил помощнику, изменил свой первоначальный вердикт и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ).