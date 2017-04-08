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8 апреля 2017, 15:19 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Арбитры ошибочно назначили пенальти в пользу «Амкара»

На 29-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Амкар» ошибочное решение приняла бригада судей, назначив 11-метровый удар в ворота самарцев.

Арбитр Виталий Мешков сначала поступил верно: определил нарушение правил со стороны Дмитрия Ятченко и наказал его штрафным ударом. Однако затем второй ассистент Ринат Деушев сообщил Мешкову, что фол произошел внутри штрафной.

Рефери поверил помощнику, изменил свой первоначальный вердикт и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ).

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