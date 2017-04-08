«Зенит» победил «Анжи» со счётом 6:3 в молодёжном первенстве России
«Зенит» разгромил «Анжи» в матче молодёжного первенства России.
Встреча проходила в
«Анжи» потерпел пятое поражение в шести последних матчах турнира. «Зенит» не проиграл в седьмом матче молодёжного первенства России подряд.
«Зенит» (43 очка) делит со «Спартаком» второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России, сыграв на матч больше. «Анжи» (32 балла) находится на пятой строчке.
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