«Зенит» победил «Анжи» со счётом 6:3 в молодёжном первенстве России

Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 6:3.



«Анжи» потерпел пятое поражение в шести последних матчах турнира. «Зенит» не проиграл в седьмом матче молодёжного первенства России подряд.



«Зенит» (43 очка) делит со «Спартаком» второе место в турнирной таблице молодёжного первенства России, сыграв на матч больше. «Анжи» (32 балла) находится на пятой строчке.