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8 апреля 2017, 13:41 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Метшин: Отзыв лицензии у «Татфондбанка» не повлиял на ФК «Рубин»

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Отзыв лицензии у «Татфондбанка» сказывается на экономике Республики Татарстан, однако на операционную деятельность казанского «Рубина» не влияет, заявил президент футбольного клуба и мэр Казани Ильсур Метшин.

Центробанк с 3 марта отозвал лицензии у трех казанских кредитных учреждений — «Татфондбанка», который входил в топ-50 банковской системы РФ и с которым работал баскетбольный клуб УНИКС, «Анкор банка» и «Интехбанка». Причина — нарушения банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.

«На операционную деятельность “Рубина” эта ситуация не влияет, потому что мы в банке “Аверс”. Но как мэр могу сказать, что кризис с “Татфондбанком” сказывается в целом на экономике региона. Это проблема, которую нужно решать, и она касается всех. Это второй банк по размерам в Татарстане. Это ощутимая финансовая проблема в регионе, которая будет решена», — сказал Метшин журналистам.

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Метшин: Конфликта между футболистами «Рубина» не было, но разговор состоялся

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Конфликта между футболистами казанского «Рубина» не было, но состоялся разговор, заявил агентству «Р-Спорт» президент команды из столицы Татарстана и мэр Казани Ильсур Метшин.
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