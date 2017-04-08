Метшин: Отзыв лицензии у «Татфондбанка» не повлиял на ФК «Рубин»

Центробанк с 3 марта отозвал лицензии у трех казанских кредитных учреждений — «Татфондбанка», который входил в топ-50 банковской системы РФ и с которым работал баскетбольный клуб УНИКС, «Анкор банка» и «Интехбанка». Причина — нарушения банковского законодательства и внутренних рекомендаций регулятора.

«На операционную деятельность “Рубина” эта ситуация не влияет, потому что мы в банке “Аверс”. Но как мэр могу сказать, что кризис с “Татфондбанком” сказывается в целом на экономике региона. Это проблема, которую нужно решать, и она касается всех. Это второй банк по размерам в Татарстане. Это ощутимая финансовая проблема в регионе, которая будет решена», — сказал Метшин журналистам.