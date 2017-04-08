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8 апреля 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Сорокин: «Зенит» будет ответственным за техническую эксплуатацию новой арены в Петербурге

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Оргкомитет «Россия-2018» имеет полное понимание того, как будет осуществляться эксплуатация стадиона «Зенит-Арена»; за техническую часть нести ответственность будет футбольный клуб «Зенит». Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Первый футбольный матч на стадионе состоится 22 апреля — Зенит в рамках чемпионата России сыграет с екатеринбургским Уралом Увеличить
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«У оргкомитета есть полное понимание, как будет осуществляться эксплуатация стадиона в Петербурге. У нас было совещание с правительством региона, там представили план. Стадион передается в пользования дирекции по управлению спортивными сооружениями, а “Зенит” становится ответственным за техническую эксплуатацию», — сказал Сорокин.

«Для нас главное, чтобы мы конкретно взаимодействовали со службой эксплуатации, нам надо с кем-то общаться по практическим вопросам — службы “Зенита” нас вполне удовлетворяют», — добавил он.

Первый футбольный матч на стадионе состоится 22 апреля — «Зенит» в рамках чемпионата России сыграет с екатеринбургским «Уралом». Вместимость арены составляет около 68 тысяч зрителей. Стадион примет матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.

«Зенит-Арена» — это неофициальное название стадиона, официальное имя для него до сих пор не выбрано. Однако на время Кубка конфедераций он будет называться «Санкт- Петербург Арена».

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