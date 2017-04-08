Гендиректор «Краснодара»: РФПЛ надо расширять минимум до 18 клубов
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Количество клубов в Российской футбольной
премьер-лиге (РФПЛ) надо увеличивать как минимум до 18. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
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Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что лига может сократить количество участников на
«Мое личное мнение — я за расширение. Понятно, что есть финансовые проблемы, структурные,
Соревнования между 16 командами в элитном дивизионе российского футбола проводятся с 1998 года.
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