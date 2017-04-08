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8 апреля 2017, 13:39 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гендиректор «Краснодара»: РФПЛ надо расширять минимум до 18 клубов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Количество клубов в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) надо увеличивать как минимум до 18. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС что лига может сократить количество участников на <nobr>один-два</nobr> сезона для повышения общего уровня турнира и финансовой стабилизации. Увеличить
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Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что лига может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня турнира и финансовой стабилизации.

«Мое личное мнение — я за расширение. Понятно, что есть финансовые проблемы, структурные, материально-технические, но в идеале я за расширение. Для такой большой страны есть возможность расширить как минимум до 18 команд», — сказал Хашиг.

Соревнования между 16 командами в элитном дивизионе российского футбола проводятся с 1998 года.

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