Гендиректор «Краснодара»: РФПЛ надо расширять минимум до 18 клубов

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Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил ТАСС, что лига может сократить количество участников на один-два сезона для повышения общего уровня турнира и финансовой стабилизации.

«Мое личное мнение — я за расширение. Понятно, что есть финансовые проблемы, структурные, материально-технические, но в идеале я за расширение. Для такой большой страны есть возможность расширить как минимум до 18 команд», — сказал Хашиг.

Соревнования между 16 командами в элитном дивизионе российского футбола проводятся с 1998 года.