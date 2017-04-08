«Зенит» сыграет заключительный матч на «Петровском» против «Анжи»
Матч 22-го тура чемпионата России по футболу против махачкалинского «Анжи» станет для питерского «Зенита» заключительным, сыгранном на стадионе «Петровский»,
экс-главный тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев привезет в Самару пермский «Амкар», а грозненский «Терек» во встрече с «Арсеналом» постарается одержать первую победу на весеннем отрезке сезона.
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«Крылья Советов» — «Амкар» (начало матча в 14.00 мск).
Матч в Самаре стоит особняком для главного тренера пермяков Гаджи Гаджиева, работавшего с «Крыльями Советов» с 2003-го по 2006 год, а также в сезоне 2012−2013. Именно под его руководством самарцы добились наивысшего достижения в своей истории — бронзовые медали чемпионата России (2004).
«На мой взгляд, тут надо разделять спортивную и человеческую, жизненную составляющую этого матча. Со спортивной точки зрения, матч с «Крыльями» — один из многих для меня и для моей нынешней команды, пермского «Амкара». За победу в нем так же, как и в любом другом, дают три очка. За ничью — одно, за поражение — ноль, — передает слова Гаджиева «Волга Ньюс». — С этой точки зрения субботняя игра на «Металлурге» ничем не будет отличаться от поединка с любой другой командой в чемпионате. А вот.
с жизненной, человеческой точки зрения игра в Самаре, конечно, особенная. В этом городе у меня осталось много друзей, и мне всегда приятно возвращаться на берега Волги.
Для меня «Крылья Советов» та команда, которая пока не реализует полностью свои возможности. Я не говорю сейчас про атакующий потенциал — это лишь один из компонентов. Я имею в виду в целом командный потенциал «Крыльев». И считаю, что ключевое слово — пока. А почему не реализует? Я не хочу вдаваться в подробности, особенно перед матчем «Крыльев» с «Амкаром».
С наставником пермяков сложно не согласиться, три победы в 21 туре и 15-я строчка турнирной таблицы — не на такой результат рассчитывали в «Крыльях» перед стартом сезона. Да и по составу на уровне РФПЛ команда более чем конкурентоспособна.
На весеннем отрезке «КС» проиграли три матча из четырех, сыграв дома в нулевую ничью с «Ростовом», при общей разнице мячей 1−6.
В предыдущем туре волжане уступили на выезде ЦСКА со счетом 1:2. Гол, забитый итальянским нападающим Кристиано Паскуато на 72-й минуте уже при счете 2:0, прервал сразу две сухие серии — Игорь Акинфеев пропустил в РФПЛ впервые за 764 минуты, что стало для него личным рекордом, а самарцыв впервые забили на весеннем отрезке нынешнего сезона.
«Амкар», в свою очередь, идет на шестом строчке и борется за место в еврокубках. На счету пермяков 31 очко, что на три меньше, чем у занимающего четвертую, еврокубковую, позицию «Краснодара». При этом плотность в середине таблицы в нынешнем сезоне очень высока, не более чем в одном очке от «Амкара» расположились «Уфа» (32 очка), «Ростов» (31), «Терек» и «Локомотив» (по 30).
Прогноз «Газеты.Ru»: ничья — 1:1.
«Терек» — «Арсенал» (начало матча в 16.30 мск).
Грозненцы начали вторую часть сезона крайне неудачно, набрав всего два очка в четырех турах и забив всего один мяч (1:1 с «Амкаром»). Впрочем, и пропускает «Терек» не часто — три раза в четырех последних встречах. При этом в домашнем матче с ЦСКА (0:1) подопечные Рашида Рахимова смотрелись как минимум не хуже соперника и не реализовали несколько опасных моментов.
Имеются у «Терека» и кадровые проблемы.
В игре точно не примет участия восстанавливающийся после удаления гланд и лечения Олег Иванов, а Игорь Лебеденко и Габриэль Торже работают по индивидуальной программе.
С точки зрения психологического состояния, туляки выглядят предпочтительнее — в марте команда выиграла два матча (2:0 — «Урал» и 3:0 — «Томь»), столько же, сколько за весь предыдущий сезон, и выбралась с самого дна турнирной таблицы. От зоны вылета «Арсенал» отделяет всего два очка.
Главный тренер «Арсенала» Сергей Карьяков в интервью клубной
«Знаем, что «Терек» серьезно готовится. Знаем, что завтра у них будет практически последний шанс зацепиться за пятерку и настрой будет соответствующим. Но надеемся на наших ребят, на профессионализм. Надеемся, что каждый из них понимает, что каждый матч для нас решающий, и завтра они выйдут и с хорошим настроем отдадут все силы борьбе.
На «Терек» есть определенное давление
Думаю, будет игра нервов, если можно так назвать завтрашний матч. У кого нервы окажутся крепче, тот и победит, — сказал Кирьяков.
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Терека» — 1:0.
«Зенит» — «Анжи», (начало матча в 19.00 мск).
Матч против «Анжи» станет для «Зенита» заключительным, который будет сыгран на стадионе «Петровский». Уже 22 апреля питерцы будут принимать «Урал» на арене «Санкт-Петербург», которая расположена на Крестовском острове. Легендарный стадион, открытый почти век назад (в июле 1925 года), будет принимать матчи другого петербургского клуба — местного «Динамо».
Наверняка в субботний день придет попрощаться с ареной немало болельщиков
Под вопросом участие в матче троих россиян — на утренней тренировке, состоявшейся 7 апреля, отсутствовали защитник Иван Новосельцев (у него воспаление икроножной мышцы), полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кержаков.
Накануне игроки и тренерский штаб «Анжи» почтили память жертв теракта, произошедшего 3 апреля на перегоне от станции «Сенная площадь» до «Технологического института».
Прогноз «Газеты.Ru»: победа «Зенита» — 2:0.
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